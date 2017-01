blog.matteorenzi.it blog ufficiale di Matteo Renzi su pensioni, economia, tasse, lavoro

Si tratta di uno spazio web in cuoi Matteo Renzi racconterà le novità e le ultime notizie sui temi chiave del Paese, dalle pensioni all'economia, dalle tasse e da lavoro. Ospiterà tutte le nuove affermazioni, i commenti e le prese di posizione su quanto ha detto e fatto in settimana e giorno dopo giorno. Insomma, l'ex presidente del Consiglio e segretario del Partito democratico ricomincia da Internet ed esattamente da blog.matteorenzi.it. Per ora i contenuti sono ridotti all'osso: c'è solo il post di introduzione, in cui manifesta la volontà di ospitare commenti e valutazioni di lettori e utenti, e i collegamenti ai profili Facebook e Twitter.

Viene data la possibilità di registrarsi al blog, anche attraverso Facebook e Twitter, per mobilitarsi online e ricevere informazioni e aggiornamenti. Chi lo ha già fatto, può autenticarsi inserendo l’indirizzo di posta elettronica e la password scelta. D'altronde, come ammesso dallo stesso Renzi, alcuni insuccessi elettorali, tra cui l'ultimo del referendum, sono stati ricondotti proprio a una comunicazione sul web poco efficace e incisiva rispetto a quella delle opposizioni, Movimento 5 Stelle su tutti. Il leader del principale schieramento di centrosinistra, che già da tempo sfrutta la Rete in abbondanza con le varie newsletter dedicate e le dirette video di Mattorisponde, ha deciso adesso di puntare sull'immediatezza e la semplicità e su una presenza più capillare sulla Rete.

A partire dalla valorizzazione dei siti di social network - Facebook, Twitter e YouTube in testa - sulla falsariga di quanto da anni fatto finora, ma in misura maggiore. Già dal titolo del primo post - Il futuro, prima o poi, torna (ma c'è chi chi ironizza con il passato, prima o poi, torna) - appare chiara l'intenzione di stare preparando il suo ritorno, ma prima apre uno squarcio sulla sconfitta al referendum che "ci ha fatto male". L'obiettivo, argomenta, era di creare o un paese più semplice e più forte, ma "è andata male". Quindi riprende le parole pronunciate all'indomani delle sue dimissioni da Palazzo Chigi: "Volevo tagliare centinaia di poltrone e alla fine l'unica che è saltata è stata la mia. Ma anche quella sconfitta appartiene al passato". E poi Matteo Renzi ripercorre quanto fatto su novità per le pensioni, riduzione delle tasse, riforma del mercato del lavoro, rilancio dell'economia.

Uno dopo l'altro, Renzi ricorda il Cantiere sociale, i diritti civili, gli 80 euro in busta paga, l'abolizione dell'Imu sulla prima casa, gli eventi Expo e Giubileo, "i 600.000 posti di lavoro, di cui tre quarti a tempo indeterminato", lo sblocco di opere pubbliche, l'operazione di diffusione della banda larga, gli investimenti nelle periferie, nello sport, nelle scuole, nelle imprese, nei musei e nei teatri. E poi non risparmia critiche all'Europa: a cosa servono le istituzioni comunitarie, si chiede, se non "a inviare letterine ridicole per chiedere assurde correzioni sul deficit, come quelle che ci hanno inviato senza risultati per tre anni?".