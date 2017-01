Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 nuova segreteria Pd ufficiale

Si prepara ad essere presentata nella giornata odierna la nuova segreteria ufficiale del Pd: stando alle ultime notizie, sono già diversi i nomi di cui si parla da tempo che potrebbero entrare a far parte della nuova segreteria, ma mancano le conferme ufficiali che si attendono, appunto, entro la giornata.

Obiettivi del segretario del centrosinistra con nuova organizzazione della segreteria

La revisione dell’attuale segreteria permetterebbe all’ex premier di riorganizzare obiettivi e programmi in vista delle prossime elezioni. Stando alle ultime notizie, si dovrebbe ripartire da giovani, nuovi provvedimenti relativi a partite Iva, novità per le pensioni concrete e importati, misure per il rilancio dell’occupazione giovanile, accompagnate da interventi previdenziali per i lavoratori precari. Si tratta di una parte del programma che dovrebbe essere affidata all’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Nannicini, che dovrebbe, in particolare, occuparsi della definizione di misure sociali ed economiche. Altro obiettivo dell’ex premier è quello di ristabilire un rapporto con gli intellettuali, che, invece, dovrebbe essere gestito dallo scrittore, ex magistrato ed ex senatore Gianrico Carofiglio, anche lui pronto a far parte della nuova segreteria.

Altri possibili nomi che potrebbero essere annunciati nella nuova segreteria

Insieme a Nannicini e Carofiglio, tra gli alti nomi che potrebbero essere annunciati per la nuova segreteria potrebbe esserci anche



• Andrea Rossi, consigliere regionale in Emilia Romagna;

• Maurizio Martina, ministro della Politiche agricole;

• Piero Fassino, ex sindaco di Torino

Andrea Rossi, consigliere regionale in Emilia Romagna, che potrebbe occuparsi della riorganizzazione interna dello stesso schieramento. Pronto, come ha sempre affermato, a rivedere le attuali norme pensionistiche con importanti novità per le pensioni, a partire dal taglio delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali, per arrivare ai sistemi di uscita prima per tutti. La sua vicinanza alla posizioni dell’ex consigliere economico di Palazzo Chigi soprattutto sulla questione previdenziale e novità per le pensioni potrebbe rivelarsi molto importante in un percorso condiviso di definizione di ulteriori novità per le pensioni.

L’attuale ministro alle Politiche agricole Martina si occuperebbe della definizione del programma e le ultime notizie sull’annuncio di un nuovo sostegno sociale, che sembrerebbe preannunciare l’introduzione dell’assegno universale, prospettano la possibilità di importanti cambiamenti a sostegno della gente e che potrebbero contemplare anche importanti novità per le pensioni. L’ex sindaco di Torino, invece, si occuperà della gestione e dei rapporti con l'estero, sostenendo, però, al contempo misure sociali, e infatti già a livello territoriale quando era sindaco del capoluogo piemontese, aveva già avviato misure di contrasto all’indigenza, e novità per le pensioni di quota 100, quota 41 per tutti senza oneri, e di aumento delle pensioni più basse per tutti.