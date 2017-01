Pensioni ultime notizie chi, quando, come può fare domanda INPS pensione anticipata 2017

Chi, quando e come può presentare quest’anno domanda all’Inps per andare in pensione anticipata? La pensione anticipata può essere richiesta dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria, indipendentemente dall’età anagrafica ma a patto che, per il triennio 2016-2018, si siano maturati 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Le ultime notizie confermano, inoltre, la possibilità di pensione anticipata quest’anno per alcune persone che soddisfano i requisiti richiesti dalle ultime novità per le pensioni di ape, social, volontaria e quota 41. Da quest’anno 2017, infatti, si può andare in pensione anticipata con i nuovi meccanismi di

Mini pensione volontaria; Mini pensione social; Quota 41; Contributivo femminile; Cumulo gratuito.

Si può presentare domanda di pensione anticipata subito dopo il raggiungimento del requisito contributivo, senza alcuna necessità di attesa del calcolo delle finestre mobili previste, di 12 o 18 mesi, previste alle attuali norme pensionistiche. Chi, dunque, raggiunge i contributi appena riportati potrà presentare domanda di pensione anticipata all’Inps così come coloro che maturano i requisiti richiesti dalla mini pensione.

Requisiti pensione anticipata con Ape



Se per la pensione anticipata servono 42 anni e 10 mesi di contributi, che diventano 41 anni e 10 mesi per le donne, la possibilità di pensione anticipata con mini pensione non vale per tutti ma solo per le categorie di persone inquadrate dalle ultime novità per le pensioni, vale a dire:

coloro che hanno raggiunto i 63 anni di età e 20 anni di contributi per la mini pensione volontaria; coloro che hanno raggiunto 63 anni di età e 30 anni di contributi per la mini pensione senza oneri da parte di coloro che sono rimasti senza occupazione e di invalidi e malati gravi; coloro che hanno raggiunto 63 anni di età e 36 anni di contributi, di cui almeno 6 continuativi per chi è impegnato in occupazioni faticose.

Possono andare in pensione prima quest'anno 2017 anche coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazionale, a 14-15 anni, e hanno maturato i 41 anni di contributi con la cosiddetta quota 41, strettamente collegata alla mini pensione social.

Requisiti pensione anticipata con contributivo femminile e cumulo gratuito

Possono andare in pensione anticipata anche le lavoratrici statali e autonome che scelgono di lasciare la propria occupazione con contributivo femminile, cioè potendo andare in pensione, rispettivamente, a 57 e 58 anni, con almeno 35 anni di contributi, e accettando una pensione finale ridotta interamente calcolata con metodo contributivo; e coloro che decidono di cumulare tutti i propri contributi previdenziali. Tra le ultime novità per le pensioni inserite nel nuovo testo unico, infatti, anche la possibilità di riunire in maniera gratuita tutti i propri contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali, meccanismo che, stando alle ultime notizie, permetterà di andare in andare in pensione anticipata quest’anno a 7 o 8mila lavoratori per che dovrebbero diventare oltre 15mila nel 2018.

Come fare domanda Inps per la pensione anticipata 2017

In ogni caso, la domanda per la richiesta di pensione anticipata dovrà essere presentata all’Inps

direttamente online sul sito dell’Istituto inserimento del tramite Pin;

telefonicamente, contattando il Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

o tramite caf, patronati o intermediari autorizzati dall’Istituto.