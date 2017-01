Pensioni ultime notizie disoccupati regole, calcolo e requisiti per andare in pensione prima nel 2017

Il 2017 sta per portare diverse novità per le pensioni per chi volesse anticipare la propria uscita dal lavoro, soprattutto per determinate persone, come invalidi, coloro che affetti da malattie gravi, chi è impiegato in occupazioni pesanti e faticose e i disoccupati.

Novità mini pensione social per disoccupati

Tra le novità per le pensioni che si preparano ad entrare in vigore, quella della mini pensione che se per tutti coloro che raggiungono i 63 anni di età e 20 anni di contributi prevede decurtazioni sul trattamento pensionistico finale e un piano di rimborso 20ennale dell'anticipo percepito agli istituti di credito, con penalità che dovrebbero essere comprese tra il 4,5% e il 4,7% dell'importo, per alcune persone sarà del tutto a costo zero, la cosiddetta mini pensione social. Rientrano nella categoria di persone svantaggiate che possono richiedere la mini pensione social anche i lavoratori, insieme a invalidi, malati gravi e impiegati in occupazioni faticose. Per poter richiedere la mini pensione senza oneri per andare in pensione prima i disoccupati devono:

aver raggiunto i 63 anni di età; aver maturato 30 anni di contributi; aver esaurito da almeno tre mesi tutti i sussidi di disoccupazione richiesti.

Se si soddisfano tali requisiti, tra la fine del prossimo mese di aprile e i primi di maggio 2017, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarà possibile inoltrare domanda per la richiesta della mini pensione senza oneri per cui si riceverà risposta direttamente dall’Istituto di Previdenza che provvederà prima a verificare che tutti i requisiti richiesti siano soddisfatti, anche se non è detto che la domanda venga accettata. Non trattandosi, infatti, come più volte sottolineato, di vere e proprie novità per le pensioni, ma piuttosto di misure indennitarie, è possibile che la domanda per la mini pensione venga rifiutata.

Disoccupati, calcolo dei contributi figurativi e pensione anticipata

A coloro che sono rimasti senza occupazione e usufruiscono dei sussidi di disoccupazione, come Nasppi o Asdi, l'Istituto di Previdenza continua comunque regolarmente a versare i contributi figurativi. Il loro calcolo ai fini del conseguimento della pensione finale dipende essenzialmente dal tipo di calcolo pensionistico (retributivo, misto, contributivo) in cui rientra il lavoratore disoccupato stesso. Se, infatti, per il raggiungimento della pensione con 20 anni di contribuzione i contributi figurativi si considerando, per la pensione anticipata, che richiede la maturazione di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne, come detto, bisogna far riferimento al sistema di calcolo pensionistico in cui si rientra. In ogni caso, è necessario sottolineare che servono almeno 35 anni di contributi effettivi a tutti i lavoratori. Per il resto, i contributi figurativi

per i disoccupati che rientrano nel sistema retributivo, i contributi figurativi di disoccupazione sono validi per il calcolo della pensione finale ma non per il raggiungimento dei 35 anni minimi; per i disoccupati che rientrano nel sistema misto, i contributi figurativi di disoccupazione sono validi per il calcolo della pensione finale solo se si sono maturati i 35 anni minimi di contributi validi per tutti; per i disoccupati che rientrano nel sistema contributivo, i contributi figurativi di disoccupazione sono validi anche per il raggiungimento della contribuzione minima dei 35 anni.

Disoccupati 2017: assegno, indennitÓ, agevolazioni. Debutta il nuovo assegno di disoccupazione nel 2017, vediamo quali sono le caratteristiche, a chi Ŕ rivolto e come funziona