Inter Pescara streaming

Inter Pescara potrebbe essere letta come la sfida tra Davide e Golia. E questa volta, nemmeno con tutta la buona volontà e l’aiuto divino Davide sembrerebbe i grado di sconfiggere un gigante con le sembianze dell’Inter. Ovvio che non essendo il calcio una scienza esatta, le conclusioni affrettate sono sempre sconsigliate. Ma ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola e Inter Pescara può rientrare certamente in questa categoria.

I nerazzurri di Pioli hanno ingranato la sesta e nelle ultime sei giornate di campionato hanno raccolto altrettanti vittorie. Troppo ghiotta l’occasione di proseguire sulla stessa strada contro un avversario che certo non mette i brividi come il Pescara di Oddo. Gli abruzzesi anche nella sfida contro il Sassuolo che in teoria poteva essere considerata anche valida per la salvezza, hanno dimostrato il gap quasi incolmabile che esiste con le altre possibili rivali nella lotta per non retrocedere. Insomma servirebbe davvero un miracolo ai biancocelesti per uscire indenni dalla sfida del Meazza.

Ma Oddo, tecnico caparbio e capace nonostante la stagione fin qui a dir poco deludente, proverà ugualmente a motivare i suoi. Un’impresa contro la lanciatissima Inter di questi ultimi periodi potrebbe restituire un po’ di morale e chi lo sa, magari anche la forza necessaria per sperare di restare nella massima serie.

Inter Pescara Ansaldi squalificato

L’appetito vien mangiando o vincere aiuta a vincere. Sono senza dubbio questi i detti che dalle parti della Pinetina devono aver sentito ripetere più frequentemente in questi giorni. Dopo la sesta vittoria consecutiva conquistata a Palermo contro la derelitta squadra allenata da Corini, dimessosi subito dopo in polemica con Zamparini, è quanto mai evidente che la corazzata di Pioli cerchi contro l’altrettanto non irresistibile Pescara il settimo acuto di una sinfonia che sta diventando davvero travolgente.

L’unico handicap che dovrà affrontare l’allenatore emiliano nella preparazione di Inter Pescara è quello rappresentato da Ansaldi squalificato. Per il resto Pioli sembra affidarsi nuovamente al modulo che sta alla base della rivoluzione nerazzurra. Per questo davanti ad Handanovic dovrebbe essere schierata una difesa a quattro con D’Ambrosio, Murillo, Miranda e Nagatomo che prenderà appunto il posto di Ansaldi, poi il confermatissimo Gagliardini a far coppia con Kondogbia e infine il terzetto formato da Perisic, Brozovic e Candreva a far da scudiero al prode Icardi in avanti. Joao Mario potrebbe iniziare dalla panchina.

Inter Pescara Oddo in difficoltà

I numeri parlano chiaro e quelli del Pescara sono davvero impietosi. Lo sa bene il tecnico Massimo Oddo che appare in palese difficoltà nel provare a dare un senso nella stagione fin qui sciagurata della sua squadra. Appare difficile iniziare proprio dal match contro l’Inter.

Prima di tutto perché i nerazzurri di Pioli stanno attraversando il loro momento di forma più smagliante e poi perché la gara contro il Sassuolo ha evidenziato ancora una volta le carenze di un organico che, a questo punto, non appare all’altezza di disputare un campionato di massima serie.

Nemmeno con gli innesti che il presidente Sebastiani ha regalato a gennaio al suo allenatore. Peraltro Gilardino sembra destinato a saltare anche la trasferta di Milano visto che il tandem d’attacco dovrebbe essere formato dal tandem Cerri-Bahebeck.

Vedere Inter Pescara in streaming

La curiosità di vedere Inter Pescara risiederà soprattutto sulla capacità dei nerazzurri di ottenere il settimo successo consecutivo. Oltre alle modalità classiche, recarsi allo stadio oppure seguire attraverso la diretta tv il match da casa propria, quella offerta dallo streaming si sta diffondendo sempre di più.

Ci sono alcuni siti web che consentono di vedere gratis in streaming le partite del campionato italiano in maniera sicura e legale perché hanno acquistato all’estero i diritti. Tra i più celebri segnaliamo Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria. Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare l’offerta di Now Tv e la possibilità, sempre più frequente, che anche i siti web di bookmakers trasmettano questo evento.