Inter Pescara streaming. Siti web. Dove e come vedere

L’Inter a caccia della settima vittoria consecutiva non potrà guardare in faccia alla disperazione del Pescara che giungerà a San Siro da fanalino di coda con appena nove punti messi in cascina e una situazione a quanto pare più che compromessa. Una sfida senza storia si direbbe. E con molte ragioni da avanzare. Eppure Inter Pescara dovrà chiarire a che punto è arrivato il processo di maturazione dei nerazzurri che hanno inanellato una serie di prestazioni convincenti da quando il tecnico emiliano ha sostituito Frank De Boer sulla panchina della Beneamata, culminando nel record dei sei successi consecutivi.

Nonostante questa corsa forsennata l’Inter ha guadagnato una sola lunghezza sul Napoli di Sarri che attualmente occupa la terza posizione in classifica, l’ultima che assicura la qualificazione alla prossima Champions pur se attraverso il Preliminare. Questo significa che non sarà facile raggiungere l’obiettivo minimo stagionale fissato dalla nuova proprietà cinese all’atto della defenestrazione di De Boer colpevole di non aver offerto le necessarie garanzie in questo senso. Fallire l’appuntamento contro il Pescara, che sa di avere più di un piede e mezzo ormai già in serie B sarebbe davvero un colpo imperdonabile inferto alle certezze nerazzurre.

Lo sa bene Massimo Oddo che vorrebbe approfittare invece di un possibile errore di valutazione dell’avversaria di turno. Speranze che fanno a pugni con la realtà di una squadra che fino ad oggi ha vinto una sola partita, quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo, peraltro grazie a un verdetto della giustizia sportiva che ha ribaltato quello del campo. Tifosi ed appassionati si chiedono dove e come vedere Inter Pescara in streaming. Qualche indicazione utile potrete trovarla più in basso.

Inter Pescara streaming Inter a caccia del settimo acuto

Ci sono diversi motivi per seguire Inter Pescara in streaming. L'Inter, come molti sapranno, vanno a caccia del settimo acuto consecutivo. Impresa alquanto fattibile se si pensa che l’avversario che si presenterà al Meazza è il Pescara di Massimo Oddo. Insomma un banco di prova non certo insuperabile.

Pioli sta meditando di gettare nella mischia fin dal primo minuto Joao Mario che potrebbe essere preferito a Banega. Scelta difficile in quanto il nazionale portoghese è diffidato. Basterebbe un cartellino giallo, quindi per saltare la sfida ben più complessa della giornata successiva quando l’Inter andrà a far visita allo Stadium ai campioni in carica della Juventus.

Stessa sorte per Kondogbia che potrebbe accomodarsi quindi in panchina. In difesa Nagatomo sembra favorito su Santon per prendere il posto dello squalificato Ansaldi. Mentre in attacco le scelte sono quasi obbligate visto quello che stanno facendo vedere in campo Icardi, Perisic e Candreva.

Inter Pescara siti web Oddo spera nel rientro di Gilardino

Solo a sentirla la probabile formazione titolare dell’Inter mette i brividi. Massimo Oddo spera nel rientro di Gilardino per provare ad affrontare con qualche arma in più un’avversaria che ha fatto della furia agonistica una delle sue principali armi vincenti. Caprari salterà Inter Pescara a causa della squalifica piovutagli addosso dopo l’ammonizione rimediata nel match di Palermo che gli impedirà di scendere in campo durante i novanta minuti di San Siro. Probabile anche il recupero di Zampano.

Dove e come vedere Inter Pescara in streaming

Già si sono messe in moto le ricerche per capire dove e come vedere Inter Pescara in streaming. Ormai si tratta di una tendenza che sta spopolando soprattutto tra i più giovani. Ma bisogna fare attenzione. Non tutti i siti web sono legali e sicuri. Quelli che indichiamo noi, invece, offrono totali garanzie in quanto hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Stiamo parlando di La2, Sky Deutschland, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Czech TV, Orf. Per chi ha un abbonamento a Sky o a Mediaset Premium esistono le piattaforme dedicate di Sky Go e Mediaset Play, mentre chi non ha l’abbonamento può valutare l’offerta di Now Tv.