Inter Pescara streaming quando e come

Inter Pescara sarà forse uno degli ultimi palcoscenici prestigiosi calcati dagli abruzzesi. Una delle squadre più effimere, come è stata definita da vari commentatori, che la Serie A abbia mai ospitato negli ultimi anni. Il destino per i ragazzi allenati da Massimiliano Oddo sembra già segnato e non può essere la trasferta di Milano contro la lanciatissima Inter di Pioli a mischiare le carte in tavola per una stagione che definire deludente sarebbe alquanto eufemistico. Eppure le prime giornate della stagione avevano fatto presagire tutt’altro.

La squadra di Oddo colpì tutti per il gran ritmo offerto in ogni partita e con risultati alquanto incoraggianti. E c’era anche chi si spingeva addirittura a considerare i biancoazzurri la possibile rivelazione stagionale. Poi sono iniziate le sconfitte, tante e l’entusiasmo iniziale si è trasformato ben presto in disillusione e rabbia. Diverse le contestazioni dei tifosi che però sembrano essersi ormai rassegnati al triste epilogo.

L’ultima sconfitta maturata sul proprio terreno di gioco contro il Sassuolo, teoricamente una rivale nella lotta per non retrocedere, è stata l’ennesima dimostrazione di come la compagine cara al presidente Cristiani non sia attrezzata per reggere l’urto di un campionato competitivo come la Serie A. Di contro l’Inter di Pioli, per stessa ammissione del tecnico emiliano, vuole continuare a vincere e stabilire il nuovo record delle sette vittorie consecutive.

Partita visibile anche in streaming. Quando e come e su quali siti è possibile cercare di vedere questa sfida sono informazioni che tifosi ed appassionati vogliono conoscere.

Inter Pescara nerazzurri con la testa già a Torino

Nerazzurri quindi attesi da un banco di prova non certo proibitivo, ma che hanno la testa già a Torino per il big match della quarta giornata del girone di ritorno previsto allo Juventus Stadium contro la capolista allenata da Massimiliano Allegri. Sarebbe importantissimo arrivare a quell’appuntamento potendo gettare sul tappeto una striscia di vittorie consecutive così importante anche per rinverdire la memoria e ricordare la grande performance della gara di andata quando l’Inter allora ancora allenata da Frank De Boer, dimostrò tutta la propria forza.

Proprio in vista del derby d’Italia Pioli sta meditando due esclusioni di spicco. Inter Pescara non vedrà probabilmente in mezzo al campo sia Joao Miranda che Kondogbia. Misura precauzionale visto che entrambi sono diffidati e rischierebbero seriamente di saltare il big match di Torino in caso di ulteriore ammonizione. Murillo e Medel dovrebbero invece occupare il centro della retroguardia nerazzurra mentre Gagliardini sarà ancora una volta in campo dal primo minuto come anche Brozovic. Stop per Ansaldi a causa della squalifica rimediata contro il Palermo. Al suo posto tutti gli indizi portano a Nagatomo che dovrebbe vincere il ballottaggio con Santon.

Inter Pescara streaming servirebbe un miracolo al Pescara

Degli abruzzesi abbiamo già ampiamente parlato. Per questo non è difficile pensare che servirebbe un miracolo al Pescara per uscire indenne dalla sfida contro l’Inter. Chi non ha un abbonamento alla Pay per View e non riuscirà ad andare allo stadio potrà seguire Inter Pescara in streaming.

Oddo proverà a preparare, nonostante tutto, una sfida che all’apparenza sembra impossibile. Il tecnico potrebbe recuperare per l’occasione Gilardino e Zampano mentre perderà sicuramente Caprari, squalificato dopo l’ammonizione rimediata nella gara contro il Palermo che ha fatto scattare la squalifica visto che era in diffida.

Quando e come vedere Inter Pescara streaming

Come vedere Inter Pescara sui siti streaming, si staranno chiedendo in molti. È preferibile scegliere quei siti legali e di buona qualità che hanno acquistato all’estero i diritti per trasmettere le immagini del campionato italiano di calcio. Arena Sport del Montenegro, La2, Sky Deutschland, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria sono solo alcuni. Sky o Mediaset Premium mettono a disposizione, ovviamente solo per gli abbonati, le piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play. Chi non ha l’abbonamento può valutare l’offerta di Now Tv o la possibilità di usufruire dei siti di bookmakers.