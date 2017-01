Streaming Inter Pescara: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Basterebbe guardare il divario di punti che esiste tra le due squadre per dare pochissimo credito al Pescara di Oddo. Troppo difficile che gli abruzzesi, ultimi in classifica con appena nove punti e senza nemmeno più la compagnia del Crotone che ha mosso la classifica di un punto nel turni precedente andando ad agganciare il Palermo al penultimo punti, riescano a restare imbattuti contro una squadra che a tutti gli affetti sta cavalcando a un ritmo forsennato in queste ultime settimane.

Inter Pescara, otre a poter essere vista in diretta tv da chi ha sottoscritto un abbonamento con la Pay per View, sarà anche trasmessa live gratis da alcuni siti in streaming che consentiranno così anche a chi non può essere presente sulle tribune del Meazza e a chi non ha sottoscritto un abbonamento di vedere ugualmente lo spettacolo. Più che della gara in sé per sé, che non dovrebbe garantire granché a livello di tensione agonistica o peggio ancora incertezza sul risultato finale, tifosi ed appassionati vorranno vedere se l’Inter riuscirà a spostare ancora più in su l’asticella delle vittorie consecutive che attualmente sono ferme a sei, già un record e che Pioli vorrebbe ovviamente portare a sette.

Per raggiungere questo ennesimo traguardo sarà però necessario battere il Pescara di Massimo Oddo che comunque, al di là di tutti i ragionamenti, venderà cara la pelle. Il distacco dal Napoli terzo in classifica è rimasto invariato a cinque punti con un intero girone o quasi ancora da disputare. Lo stesso tecnico nerazzurro però, ha ammesso che la striscia di vittorie consecutive, dovrebbe combaciare con qualche passo falso delle squadre che precedono in classifica.

Streaming Inter Pescara due esclusioni per i nerazzurri

Il posticipo di sabato sera sarà quindi un crocevia fondamentale per i nerazzurri perché un passo falso eventuale vanificherebbe quanto di buono fatto nelle ultime settimane e anche parte del fascino che assumerebbe la prossima sfida di campionato. L’Inter infatti, dopo la pratica Pescara sarà atteso da un impegno ben più probante.

La trasferta di Torino di domenica cinque febbraio contro la Juventus. Arrivare con una striscia così importante di vittorie consecutive sarebbe un’iniezione di fiducia non indifferente per la squadra di Pioli. Proprio in vista del derby d’Italia Pioli sta meditando due esclusioni ‘pesanti’ per i nerazzurri. Inter Pescara, match di Serie A visibile anche gratis in streaming, sarà probabilmente uno spettacolo vietato per Joao Miranda e Kondogbia che sono diffidati e sarebbero a rischio espulsione e squalifica con un altro eventuale altro cartellino giallo.

Ecco che quindi prende sempre più piede l’ipotesi di schierare al centro della difesa Murillo in coppia con Medel. A centrocampo Gagliardini, capace di imporsi già nel centrocampo nerazzurro dovrebbe far coppia con Brozovic. Stop per Ansaldi a causa della squalifica rimediata contro il Palermo. Al suo posto tutti gli indizi portano a Nagatomo che dovrebbe vincere il ballottaggio con Santon.

Inter Pescara live in diretta tv Gilardino dovrebbe esserci

Oltre allo streaming sarà ovviamente possibile seguire Inter Pescara live in diretta tv. opzione valida per chi ha sottoscritto un abbonamento. Massimo Oddo è un tecnico giovane, ma caparbio ce cercherà di preparare al meglio una sfida che all’apparenza sembra impossibile.

Gilardino però dovrebbe esserci e anche Zampano così da rendere meno difficile il compito del tecnico che affida le sue residue speranze di salvezza proprio ai piedi del bomber campione del mondo in Germania nel 2006. Abruzzesi che dovranno però rinunciare a Caprari squalificato.

Come vedere Inter Pescara su siti streaming

Come vedere Inter Pescara sui siti streaming, si staranno chiedendo in molti. È preferibile scegliere quei siti legali e di buona qualità che hanno acquistato all’estero i diritti per trasmettere le immagini del campionato italiano di calcio. Arena Sport del Montenegro, La2, Sky Deutschland, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria sono solo alcuni. Sky o Mediaset Premium mettono a disposizione, ovviamente solo per gli abbonati, le piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play. Chi non ha l’abbonamento può valutare l’offerta di Now Tv o la possibilità di usufruire dei siti di bookmakers.