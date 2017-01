Pensioni ultime notizie usuranti: per chi, quando e come pensione anticipata 2017. Requisiti, età, calcolo

I cambiamenti introdotti nel 2017 per chi svolge lavori usuranti sono molto precisi e stringenti. Se la principale novità per le pensioni è rappresentata dall'Ape social ovvero dalla possibilità di andare in pensione senza alcuna spesa, occorre far presente come questa opportunità sia riservata ad alcune categorie ben precise di lavoratori. In linea di massima, nessuna penalità sulla pensione viene applicata a partire da 61 anni e 7 mesi di età e 36 anni di contributi versati.

Novità per le pensioni per usuranti

Dal 2017 l'accesso alla pensione per gli addetti ai lavori usuranti è più facile. Accanto ai metodi in vigore, che non sono stati cancellati, ci sono adesso lo stop degli incrementi per la speranza di vita per dieci anni e l'abolizione delle finestre mobili posticipate per la decorrenza della pensione dopo la maturazione del diritto. I destinatari, tenendo fermo che le attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa oppure per sette degli ultimi dieci anni, sono:

addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto; lavoratori adibiti a turni di notte per almeno almeno sei ore ogni giorno e per un minimo di 64 giorni all'anno; lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno; addetti alla linea catena che svolgono l'attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesse; conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Usuranti: nuove regole per il pensionamento, requisiti necessari e come fare domanda

Oltre a 35 anni di anzianità contributiva, tutti gli addetti ai lavori usuranti compresi i lavoratori notturni e quelli addetti ai turni di notte per più di 78 giorni all'anno devono matura quota 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età se dipendenti o quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età se autonomi. Agli addetti al lavoro notturno, per almeno 6 ore a notte, e per un numero di giorni all'anno da 72 a 77, viene chiesta quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età se dipendenti o quota 99,6 con un minimo di 63 anni e 7 mesi di età se autonomi. Infine per gli addetti al lavoro notturno, per almeno 6 ore a notte, e per un numero di giorni all'anno da 64 a 71, è necessaria quota 99,6 con un minimo di 63 anni e 7 mesi di età se dipendenti, quota 100,6 con un minimo di 64 anni e 7 mesi di età se autonomi.

Attenzione alle scadenze perché la domanda di accesso alla novità per le pensioni dell'Ape deve essere presentate all'Inps entro il primo marzo 2017 se i requisiti agevolati sono stati raggiunti nel corso del 2017 oppure entro il primo maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati se maturati dal primo gennaio 2018.