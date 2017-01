Udinese Milan streaming

Udinese e Milan sono due squadre ferite. Partita da non perdere. Per questo i tifosi ed appassionati si stanno chiedendo se sarà possibile vedere questa partita anche in streaming oltre che attraverso le modalità più tradizionali. I friulani sono incappati nella sconfitta di Empoli a coronamento di un periodo no dopo la fiammata iniziale dell’era Delneri.

Il Milan ha perso con l’onore delle armi contro un Napoli stellare che ha impiegato venticinque minuti per chiudere una pratica che Kucka ha riaperto condannando gli azzurri a un’ora abbondante di sofferenza. Eppure Montella sente che qualcosa non gira nel verso giusto nella sua squadra. Dopo il Torino (sia in Coppa Italia che in campionato), il Napoli e la Juventus di nuovo in Coppa Italia. Tre indizi fanno più di una prova e l’allenatore campano avrà ripetuto più volte ai suoi che non è più il caso di iniziare le partite con un handicap di uno o due gol da recuperare.

Anche perché le energie, pur in una rosa dall’età media molto giovane, iniziano a scarseggiare. Vedremo se con quelle che ancora sono rimaste in corpo all’armata rossonera saranno sufficienti a coronare un sogno a lungo cullato e inseguito. Quello della qualificazione all’Europa che conta. Quella che ha le sembianze orecchiute della Champions League.

Dal canto suo Delneri dovrà provare a dare una scossa all’ambiente che appare alquanto rilassato dopo i fuochi d’artificio visti dopo il suo arrivo in panchina al posto di Iachini.

Udinese Milan Hallfredsson vince ballottaggio su Kums

Missione vittoria. Questo è l’imperativo che Gigi Delneri ha provato ad inculcare nella testa e nel cuore dei propri calciatori. Troppo brutta l’Udinese vista contro l’Empoli per essere vera. La sconfitta, seppur di misura, ha certificato un momento no. Che in parte però è giustificato anche dalla totale assenza di stimoli dal momento che da un lato l’Europa appare un miraggio irraggiungibile e la salvezza è cosa fatta vista la condizione in cui versano Palermo, Crotone e Pescara.

Contro il Milan c’è da cacciare l’orgoglio e per questo il tecnico friulano potrebbe lanciare un chiaro segnale ai suoi optando per un 4-3-3 ultra offensivo. Widmer non si aggregherà alla truppa, dopo la contusione alla testa che gli provoca ancora fastidi. Wague e Badu invece sono assenti giustificati perché impegnati in Coppa d’Africa. Infine Hallfredsson vince il ballottaggio con Kums.

Udinese Milan Montella con il dubbio De Sciglio

Montella non ci sta a vanificare quanto di buono fatto dalla sua squadra fino a questo momento. Dopo la seconda sconfitta consecutiva subita in Coppa Italia questa volta contro la Juventus allo Stadium il tecnico campano sta pensando a come schierare al meglio i suoi giocatori.

E bisognerà trovare qualche soluzione alternativa alle assenze di lungo corso di Mati Fernandez e Montolivo, che non potranno prendere parte di sicuro al match contro l’Udinese. Ma non è l’unico punto interrogativo della banda rossonera. Montella, infatti, è ancora alle prese con il dubbio De Sciglio, che potrebbe non recuperare dalle noie muscolari che lo attanagliano.

Vedere Udinese Milan in streaming

Vedere Udinese Milan non sarà un’impresa così difficile. Tra le tante possibilità da tenere in considerazione quella dello streaming. Esistono diversi siti web che consentono di vedere le partite del campionato italiano utilizzando lo streaming in maniera sicura e legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio.

Tra i più celebri segnaliamo Rtl, Orf, Czech TV, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Sky Austria. Siti che offrono anche una buona qualità audio e video. Per chi cerca una qualità ancora maggiore zxSky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare l’offerta di Now Tv e la possibilità, sempre più frequente, che anche i siti web di bookmakers trasmettano questo evento.