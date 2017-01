Sassuolo Juventus streaming

Riuscirà il Sassuolo a rallentare la marcia trionfale della capolista Juventus? Questo il gioco al quale tutti commentatori, appassionati e tifosi stanno partecipando. Sassuolo Juventus rappresenta l’ennesimo test per i bianconeri dopo la brillante vittoria contro la Lazio che ha spazzato via come polvere al vento i mugugni e perfino le critiche che erano piovute addosso a Buffon e compagni dopo la prova non certo convincente di Firenze.

Di certo proprio il Mapei Stadium per la Juventus offre suggestioni difficilmente dimenticabili. La sconfitta dello scorso anno, un vero e proprio tonfo, fu il discrimine determinante tra un prima e un dopo. I bianconeri potevano sciogliersi dopo l’ennesimo ko di un inizio di stagione da incubo. Ma da quella sconfitta in poi, grazie anche all’intuizione dei senatori che si intestarono quell’avvio orribile di stagione togliendo pressione a un organico che, ancora bisognoso di amalgama, avrebbe mostrato di lì a poco tutto il suo valore inanellando prima una serie di quindici vittorie e poi vincendo il quinto scudetto consecutivo.

Il Sassuolo dal canto suo ha recuperato buona parte degli infortunati e si accinge ad affrontare la capolista senza alcun timore reverenziale. Se le premesse saranno mantenute, lo spettacolo non mancherà e sarà interessante seguire il match anche in streaming.

Sassuolo Juventus Defrel verso la Roma

La stagione è ormai quasi andata, purtroppo per la squadra Di Francesco. I neroverdi sono incappati nella classica stagione da dimenticare vista la serie infinita di infortuni che hanno minato ogni possibile approccio diverso alla prima stagione ‘da grande’. Grande perché quest’anno la matricola terribile ha fatto il suo esordio in Europa con un roboante successo sull’Athletic Bilbao.

Poi le pedine migliori, a partire da Berardi sono stati falcidiati uno ad uno fino a rendere un’impresa ardua perfino schierare una compagine credibile. Una fase critica che, per fortuna, si sta chiudendo. Anche se potrebbe aprirsi quella del mercato che, in extremis, potrebbe spingere Defrel verso la Roma in cambio dei giovanissimi Luca Pellegrini e Riccardo Marchizza. Operazione di prospettiva vista l’età dei nuovi arrivi davvero molto bassa.

Sassuolo Juventus dubbio Mandzukic per i bianconeri

Archiviata la sfida di Coppa Italia, con la prima vittoria stagionale della Juventus contro il Milan, la Juventus è pronta a sfidare il Sassuolo per continuare la sua corsa verso il sesto titolo consecutivo. Allegri potrà contare su tutti gli effettivi. Dubbio Mandzukic per i bianconeri.

L’attaccante croato, dopo il tour de force di queste ultime settimane, sembra non in grado di smaltire la stanchezza e dovrebbe quindi partire dalla panchina. Allegri, potrebbe momentaneamente abbandonare il 4-2-3-1 per tornare al centrocampo a tre con Pjanic e Dybala alle spalle di Gonzalo Higuain. In difesa invece dovrebbe tornare titolare Alex Sandro.

Dove vedere Sassuolo Juventus in streaming

E sono tanti sono i tifosi emiliani, ma anche bianconeri vogliono a tutti i costi vedere la partita e stanno iniziando a cercare sul web dove vedere Sassuolo Juventus in streaming. Alcuni siti web trasmetteranno la partita in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio.

Quelli che vi segnaliamo sono Sky Austria, La2, Czech TV, Rtl, Orf, Sky Deutschland. Le alternative scelte da chi ha un abbonamento sono Sky Go e Mediaset Play, mentre chi un abbonamento non ce l’ha può approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers stranieri che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.