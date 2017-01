Lazio Chievo streaming. Siti web. Dove e come vedere

Lazio Chievo può essere presa come esempio per smentire una legge non scritta del calcio. Quella che vorrebbe far coincidere la sconfitta con lo stato d’animo. Se da un lato infatti è lecito pensare che perdere non piaccia a nessuno, forse non si valutano attentamente le diverse sfumature che possono accompagnare un ko. Ebbene sia i biancocelesti che i clivensi vengono da due sconfitte.

Maturate però in due contesti completamente diversi. Se la Lazio si era presentata allo Juventus Stadium come possibile guastatrice ed è stata spazzata via in soli venti minuti dall’ennesimo tango argentino firmato Dybala-Higuain, il Chievo ha familiarizzato da un po’ di tempo con questo risultato. In casa contro la Fiorentina si è stata la quinta volta consecutiva. Ma dalle parti dell’Arena più celebre del mondo, nessuno sembra aver battuto un colpo visto che la classifica veronese, ormai, sembra non aver più nulla da chiedere alle ambizioni iniziali che consistevano essenzialmente nella salvezza, in un campionato nel quale la lotta per non retrocedere è stata ormai decisa già a gennaio.

La rassegnazione non è un bel sentimento ma nella città veneta nessuno si è strappato le vesti di dosso tranne Maran, e i tifosi più appassionati, che vorrebbero assistere a un torneo più dignitoso della propria squadra. Per la Lazio invece il ko di Torino equivale all’essersi risvegliati bruscamente da un sogno che si chiamava Champions. La reazione dovrà essere quindi decisa e concreta per non perdere altro contatto con le posizioni di vertice. Dove e come vedere in streaming Lazio Chievo diventa quindi uno degli imperativi più importanti. Così come conoscere i siti web migliori per evitare sanzioni legali e possibilità di imbattersi in siti di scarsa qualità.

Lazio Chievo siti web biancocelesti senza Immobile

Lazio Chievo quindi si potrà vedere in streaming sui siti web. E sarà curioso capire come Simone Inzaghi intende affrontare una squadra ostica, nonostante le cinque sconfitte consecutive, come la squadra di Maran sa essere quando vuole. Soprattutto come farà a rimodellare l’assetto dei biancocelesti costretti a scendere in campo senza Immobile.

La sconfitta di Torino contro la capolista Juventus ha lasciato il segno soprattutto perché maturata proprio quando i bianconeri sembravano in difficoltà, ancora scossi dal ko subito a Firenze contro la Viola di Paulo Sousa e la Lazio lanciata a mille dopo aver battuto una diretta rivale pericolosa come l’Atalanta. Il campo ha dimostrato il contrario. Contro il Chievo però dovrebbe tornare Basta, la cui assenza ha pesato eccome negli equilibri biancocelesti.

Ma per un rientro importante ci sarà, molto probabilmente anche l’assenza di Ricardo Kishna, esterno d’attacco cresciuto nell’Ajax alle prese con un problema al polpaccio che sembra non voler risolversi. Lulic dovrebbe invece essere l’ariete offensivo.

Lazio Chievo streaming previsioni tutte biancocelesti

Maran non vuole alibi per il suo Chievo. E sebbene le previsioni hanno assunto tutte le tinte biancocelesti ha ordinato ai suoi di tirare fuori una prestazione d’orgoglio, in grado di cancellare le ultimi deludenti uscite. Cinque sono le sconfitte consecutive raccolte dai clivensi e l’uno a uno della gara di andata sembra oggi un miraggio. Lazio Chievo, gara visibile anche in streaming, deve rappresentare l’inizio di un nuovo cammino per una squadra che in questo momento sembra avere bisogno soprattutto di nuovi stimoli.

Dove e come vedere in streaming Lazio Chievo

E sono tanti sono i tifosi veronesi, ma anche laziali che non vogliono perdersi il match e stanno iniziando a cercare dove e come vedere in streaming Lazio Chievo. Alcuni dei più importanti siti web che trasmetteranno la partita in maniera legale e sicura perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio sono La2, Rtl, Orf, Sky Austria, Czech TV, Sky Deutschland. Sky Go o Mediaset Play, rappresentano le alternative preferite soprattutto da quelli che hanno un abbonamento alla pay per view, mentre quelli che non lo hanno sottoscritto possono approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.