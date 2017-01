Sampdoria Roma streaming

Bivio Marassi per la Roma di Spalletti. Sampdoria Roma può essere uno degli spartiacque decisivi della stagione giallorossa. Non una partita semplice, chiaramente, ma proprio per questo ancora più importante per una squadra che dichiaratamente vuole dare filo da torcere alla Juventus fino alla fine del campionato provando a sfruttare qualche altro passo falso della corazzata allenata da Max Allegri.

Si affrontano uno degli attacchi più asfittici della Serie A incapace di mettere a segno gol addirittura negli ultimi 450 minuti giocati e una difesa, quella giallorossa, che ha ritrovato compattezza. Sono ben tre i clean shot consecutivi che la Roma è riuscita a portare a casa nelle ultime tre partite disputate.

Segnali importanti per Spalletti che tra gli obiettivi principali per costruire una squadra in grado di competere fino alla fine con la Juventus per la conquista di un traguardo importante come il tricolore, ha inserito certamente quello di allestire un pacchetto arretrato in grado di garantire affidabilità e compattezza. Sarà importante vedere, anche in streaming per chi lo vorrà, come Giampaolo proverà ad arginare lo strapotere tecnico della seconda forza del campionato.

Sampdoria Roma blucerchiati con le polveri bagnate

Strano per una squadra come la Sampdoria che fin dall’epoca d’oro del presidente Pellegrini, culminata con lo scudetto della stagione 1990-1991, quello del tandem Vialli Mancini per intenderci, ha sempre cercato di coniugare risultati a bel gioco, ritrovarsi con un primato del genere. I blucerchiati hanno le polveri bagnate, come dimostrano i 450 minuti, cinque partite, trascorsi senza mai festeggiare la gioia di un gol.

Dalle parti della Lanterna si spera che Sampdoria Roma non diventi la sesta. E il tecnico di Bellinzona dovrà fare i conti anche con diversi problemi. Amuzie e Alvarez, ad esempio, in settimana hanno lavorato solo in palestra e in piscina come Viviano, che non sembra ancora in grado di recuperare. Da monitorare le condizioni di Praet che cederà probabilmente ancora il posto a Fernandes.

Barreto dovrebbe di nuovo far capolino sul terreno di gioco, mentre in difesa possibile Bereszynski potrebbe esordire fin dal primo minuto complice la squalifica di Pereira che tra le altre cose dovrebbe essere ceduto.

Sampdoria Roma Manolas da valutare

La Roma potrà contare su tutto, o quasi, l’organico. Solo Florenzi sarà costretto a saltare anche la gara contro la Sampdoria, mentre le condizioni fisiche di Manolas sono ancora da valutare. Il difensore greco è uscito malconcio sul finire del match contro il Cagliari e Spalletti deciderà solo alla fine se inserirlo. In caso di forfait Vermaelen è già pronto a rimpiazzarlo. Juan Jesus, scontata la squalifica, sarà di nuovo abile e arruolabile.

Come vedere Sampdoria Roma in streaming

La curiosità di vedere Sampdoria Roma risiederà soprattutto sulla capacità dei giallorossi di vincere le resistenze dei doriani. Oltre alle modalità classiche, la possibilità offerta dallo streaming sta diventando sempre di più di uso comune. Ci sono alcuni siti web che consentono di vedere gratis in streaming le partite del campionato italiano in maniera sicura e legale perché hanno acquistato all’estero i diritti.

Tra i più celebri segnaliamo Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria. Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare l’offerta di Now Tv e la possibilità, sempre più frequente, che anche i siti web di bookmakers trasmettano questo evento.