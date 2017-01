Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 i rischi del voto subito e i vantaggi

Come ci si aspettava, la sentenza dell’Alta corte su sistema di voto ha rappresentato un punto di svolta: i diversi schieramenti politici, infatti, attendevano il suo pronunciamento per poter finalmente esprimere a gran voce, e forse anche legittimamente, le loro posizioni. Subito dopo la sentenza,, infatti, Lega, M5S e Fratelli di Italia hanno chiesto esplicitamente di andare ad elezioni subito, con il leader della Lega che ha anche detto che si potrebbe andare a votare anche il prossimo 23 aprile, senza aspettare oltre. La sentenza pronunciata è infatti subito applicabile per cui, così stando le cose, effettivamente si potrebbe andare a votare. Ma mentre M5S e Fratelli di Italia sostengono la Lega, Forza Italia vorrebbe aspettare, innanzitutto per permettere al suo leader di poter tornare a fare ufficialmente politica con la sentenza dalla Corte di Strasburgo, e poi perchè chiede un sistema di voto uniforme per Montecitorio e Palazzo Madama.

Anche il centrosinstra vorrebbe aspettare: non andare al voto subito, secondo quanto riportano le ultime notizie, ma aspettare almeno il mese di giugno, dando priorità alle questioni più importanti per il bene del Paese, dalle misure sociali, alle stesse novità per le pensioni e contestuali misure di rilancio dell'occupazione. E poi ci sono le diverse tensioni interne che ogni schieramento deve appianare, per cui il tempo in più sarebbe decisamente utile per risanare quei problemi che in questi mesi hanno portato a diversi scontri interni che, certamente, non si sono rivelati positivi nell’ottica di un comune lavoro di riorganizzazione dell’intera classe politica italiana. D’altro canto, però, andare ad elezioni subito porterebbe con è il vantaggio di avere una nuova occasione per poter rilanciare novità importanti per i cittadini, soprattutto per riconquistarne fiducia e consensi proprio in vista del voto.

I rischi di andare subito ad elezioni

Andare ad elezioni subito comporterebbe, in realtà, un unico rischio ma che potrebbe rivelarsi decisamente grave: si tratta di un blocco di ogni cosa. Nonostante le ultime notizie dall’Alta Corte, non avendo un sistema di voto capace di assegnare una vera maggioranza, considerando la soglia del 40% e la probabile necessità di coalizioni, è possibile che si facciano dei pasticci in tal senso e che gli obiettivi riportati nei diversi programmi, compresi quelli per le novità per le pensioni, non risultino poi nelle stesse coalizioni. E’ pertanto necessario mettere innanzitutto a punto una norma sul sistema di voto che definisca in maniera precisa puntuale sia Montecitorio che Palazzo Madama.

I vantaggi di andare subito ad elezioni

Di contro, andare ad elezioni subito potrebbe portare anche diversi vantaggi e, come riportano le ultime e ultimissime notizie, vantaggi anche nell’immediato:

le novità per le pensioni, che rappresentano una questione fondamentale per i cittadini, verrebbero rilanciate da tutti gli schieramenti politici, in una logica del consenso, e non solo dalla maggioranza; nell'immediato, si fare certamente qualcosa per avere maggiore consenso, per cui vi potrebbero essere certe aperture a miglioramenti delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ma anche firma del decreto per l’attuazione urgente del nuovo reddito di inclusione, già annunciato tra l’altro dalla maggioranza; se vince una maggioranza chiara ci sarebbe un rilancio di tutti i temi chiavi comprese le novità per le pensioni tanto care e sarebbe l’occasione per puntare su novità per le pensioni decisamente più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41, come, magari, novità per le pensioni di quota 41 per tutti, o quota 100, e assegno universale che sembrerebbe aver già iniziato a prendere forma con l’annuncio del reddito di inclusione per i meno abbienti.