Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Madia, Cassano, Gnecchi

In vista di un prossimo voto anticipato, che sia a metà aprile o che sia per il prossimo mese di giugno, ipotesi decisamente più plausibile, sembra che sia già iniziata una sorta di campagna elettorale che sembra puntare soprattutto su misure sociali e novità per le pensioni. Il tema delle novità per le pensioni sarà quello su cui punteranno certamente tutti gli schieramenti politici, a partire dalla maggioranza, che sembra portarsi avanti tra annunci di decreti urgenti, come quello relativo al nuovo reddito di inclusione che dovrebbe anticipare l’assegno universale, interrogazioni parlamentari già presentate, come quella relativa alla revisione del meccanismo delle aspettative di vita, e nuovi ddl.

Le ultime posizioni di Marianna Madia e conseguenze per novità per le pensioni

Il ministro della P.A. Marianna Madia è tra coloro che pare abbia dato il via alla campagna elettorale puntando su novità per le pensioni, con nuovi benefici per l’uscita prima dei dipendenti pubblici. Stando alle ultime notizie, i dipendenti pubblici che abbiano iniziato l'attività lavorativa a gennaio 1996, ma che allo stesso tempo abbiano versato contributi precedenti derivanti da lavoro dipendente o autonomo nel settore privato, possono maturare la pensione con sistema contributivo se hanno raggiunto dopo il primo gennaio 2012. I requisiti richiesti prevedono:

66 anni di età e 20 anni di contributi con l'importo della pensione superiore a 1,5 volte l'assegno sociale; 63 anni di età e 20 anni di contributi con l'importo della pensione superiore ad 2,8 volte l'assegno sociale; 70 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva; 41 anni di contributi.

Le ultime affermazioni di Cassano e conseguenze per novità per le pensioni

Anche Massimo Cassano avrebbe lasciato intendere la sua intenzione di agire con novità per le pensioni, spiegando che il meccanismo delle aspettative di vita sarà certamente rivisto, ma non nell’immediato. Nominato vice responsabile del Dicastero dell’Occupazione, Cassano, che sostiene la necessità di aumentare il fondo indigenza, ritiene anche le attuali novità per le pensioni di mini pensioni e quota 41 siano un passo in avanti verso la modifica delle attuali norme pensionistiche, senza però fare al momento ulteriori riferimento a eventuali miglioramenti per queste stesse novità per le pensioni. Restano, comunque, le intenzioni di voler cambiare le attuali norme previdenziali.

Le ultime posizioni della Gnecchi e conseguenze per novità per le pensioni

L’obiettivo di modificare le attuali norme previdenziali è anche quello di Maria Luisa Gnecchi, membro di quel Comitato ristretto che ha già proposto miglioramenti per le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per contribuire ad estenderne la platea di beneficiari, cercando di limitare i paletti fissati. Ed è stata la stessa Gnecchi, come confermano le ultime notizie, presentare a Montecitorio un nuovo ddl relativo alle novità per le pensioni di uscita prima a 64 anni, chiedendo che vengano considerati ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti anche i contributi volontari, figurativi e da riscatto non derivanti da un'attività lavorativa, che al momento ne sono esclusi; e di estensione di questa possibilità anche alle quindicenni nate entro il 1952.