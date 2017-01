Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

All'indomani delle ultime notizie sulla sentenza dell'Alta Corte sul sistema di voto, si apre una settimana che potrebbe prospettarsi decisamente interessante sotto diversi punti di vista. Gli appuntamenti importanti prenderanno il via già questo week end. Le ultime notizie confermano, infatti, l'incontro a Rimini tra il segretario del centrosinistra e sindaci e governatori regionali.

Incontro a Rimini con sindaci e amministratori locali e temi da rilanciare

Si tratta di una tappa forse già annunciata dall'ex premier che qualche giorno fa, parlando del nuovo progetto della rinnovata segreteria, aveva già parlato dell'intenzione di voler ripartire da giovani, intellettuali, sindaci e associazioni. Ed ecco la prima conferma alle sue parole: il week end riminese servirà per ripartire e iniziare a discutere dei punti programmatici da definire e portare avanti, a partire dalle realtà locali, per rendere l'Italia nuova. E questa volta in maniera concreta. Al centro delle discussioni

rilancio della cultura; questione migranti; investimenti; misure sociali; novità per le pensioni.

In un'ottica di riflessione più grande si potrebbe pensare che i temi di questo incontro organizzato tra 'locali' riflettano quelli che sono poi gli interessi del Paese stesso. Probabilmente, stando a quanto anticipano le ultime e ultimissime notizie, nella cornice riminense, l’ex premier potrebbe tornare a parlare in toni da campagna elettorale, considerando che il pronunciamento dell’Alta Corte ha dato il via allo scontro sul voto anticipato. Anche se, stando ad indiscrezioni, è difficile che si parli di voto almeno fino al prossimo 25 febbraio, quando cioè saranno rese note le motivazioni della sentenza stessa dell’Alta Corte. E forse solo allora si inizierà effettivamente a decidere quando votare.



Presentazione nuova maggioranza e possibile impatto su novità per le pensioni

L’appuntamento di Rimini potrebbe rappresentare anche l’occasione per presentare la nuova organizzazione della maggioranza e relativi programmi che si ha intenzione di portare avanti. Tra i nomi annunciati quello dell’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, dell’intellettuale Carofiglio, del ministro delle Politiche agricole, dell’ex sindaco di Torino, tutte personalità che, come ben sappiamo, per un nuovo rilancio della maggioranza ripartirebbero da misure sociali, come del resto annunciato dallo stesso segretario del centrosinistra, e a conferma di questa intenzione ci sarebbe l’annuncio già arrivato del nuovo reddito di inclusione presentato proprio dal ministro delle politiche agricole, pronto a firmare un decreto d’urgenza per questa misura che sosterebbe i più indigenti, e da novità per le pensioni. Non bisogna, infatti, dimenticare che anche l’ex sindaco di Torino, quando era in carica, aveva già dato il via a diversi provvedimenti a sostegno dei meno abbienti e che la strada per l’attuazione di importanti novità per le pensioni che vadano oltre le attuali mini pensioni e quota 41, ancora troppo limitata, sembra essere ormai aperta. In vista del nuovo voto, infatti, tutti gli schieramenti politici rilanceranno su questo tema particolarmente caro ai cittadini.



Altri appuntamenti importanti della settimana ed eventuali conseguenze per novità per le pensioni



All’indomani dell’appuntamento del week end, sono in programma nei prossimi giorni ulteriori importanti appuntamenti che potrebbero rivelarsi fondamentali per le decisioni che l’Italia dovrà prendere in merito a questioni da portare avanti, e come, e per le novità per le pensioni.