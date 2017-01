Sassuolo Juventus streaming. Siti web. Dove e come vedere

È scattato il countdown: Sassuolo e Juventus per darsi sfida in un match che si preannuncia già al cardiopalma. I tifosi di entrambe le squadre, infatti, sono già alla ricerca dei migliori siti web dove e come vedere Sassuolo Juventus in streaming, per godere della diretta della partita in maniera del tutto gratuita.

Sassuolo Juventus Allegri pensa al turn over

La Juventus è un treno in fuga, lo Stadium è diventato un fortino inespugnabile e adesso la squadra guidata da Allegri deve spazzare via tutte le polemiche sulle presunte carenze in trasferta. E la spedizione a Sassuolo è l’occasione migliore per la Juventus dimostrare a sé stessa e ai tifosi di poter gestire senza problemi le tre competizioni.

La truppa bianconera è reduce da due sfide molto dispendiose in termini di energie contro la Lazio di Inzaghi nell’ultima partita di campionato, e contro il temibile Milan di Montella nel turno dei quarti di finale di Coppa Italia: entrambe le partite sono state vinte dalla Juventus affidandosi a un inedito 4-2-3-1 con Mandzukic a fare l’esterno di centrocampo e la mediana affidata a due giocatori tecnici come Pjanic e Khedira. Con questo modulo la Juventus ha dimostrato di conservare un certo equilibrio pur diventando ancora più letale in attacco, il problema però è che per questo modulo il tecnico livornese deve mandare in campo il suo undici migliore e non può mantenere la stessa efficienza sostituendo alcuni calciatori chiave.

Per questo Allegri pensa al turn over e contro il Sassuolo dovrà in qualche modo cambiare l’assetto tattico: il tecnico, con ogni probabilità, passerà al centrocampo a tre facendo giocare dall’inizio due tra Marchisio, Rincon e Sturaro e sposterò Pjanic in cabina di regia a supporto delle uniche due punte Dybala-Higuain.

Sassuolo Juventus la rinascita neroverde

Dall’altra parte il Sassuolo non è più quello del girone d’andata. Proprio per questo i tifosi colgono la tensione alle stelle e non vogliono perdersi la super sfida andando già a cercare in rete i siti migliori su cui vedere Sassuolo Juventus in streaming. La rinascita neroverde è dovuta soprattutto al ritorno di Berardi che in pochi giorni ha riportato le sue fiammate al servizio della squadra facendo ricordare a tutti l’importanza di avere un giocatore come lui in squadra.

A beneficiarne è anche Alessandro Matri che sta tornando a marcare il cartellino con una certa frequenza regalando a Di Francesco punti importanti in un momento in cui la classifica cominciava a farsi complicata. Entrambi i calciatori appartengono al mondo Juventus dal momento che Berardi ha un futuro in bianconero assicurato e Matri ha già vestito la casacca a strisce bianche e nere. A loro due si aggiunge anche un terzo elemento dal medesimo destino: il terzino Lirola, anche lui promesso sposo della Vecchia Signora.

I siti dove vedere Sassuolo Juventus in streaming

Proprio per questo i tifosi di entrambe le squadre sono alla ricerca dei migliori siti web dove vedere Sassuolo Juventus in streaming, in maniera del tutto gratuita e legale dal momento che questi esistono alcuni siti che hanno regolarmente acquistato i diritti tv delle partite di serie A: Orf, Sky Deutschland, La2, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Rtl, Sky Austria, a cui si aggiungono Mediaset Play e Sky Go, le piattaforme streaming di Mediaset e Sky che, tra l'altro, assicurano anche la tanto amata telecronaca in italiano.