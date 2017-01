Udinese Milan streaming quando e come

Il conto alla rovescia è già scattato. Mancano ormai poche ore e poi arriverà il momento di celebrare la terza giornata del girone di ritorno che proporrà, tra gli altri, l’interessante sfida tra Udinese e Milan. Novanta minuti più che avvincenti che stanno già attirando tifosi curiosi di sapere quando e come vedere la partita in streaming senza spendere neanche un centesimo.

Udinese Milan streaming Deulofeu un affare per i rossoneri

Probabilmente anche i tifosi rossoneri non hanno ben chiara la caratura dell’acquisto fatto dal Milan nelle ultime giornate di calciomercato: i rossoneri, infatti, si sono assicurati le prestazioni del talento dell’Everton Deulofeu, un affare per i rossoneri. Si tratta di un calciatore che poche squadre italiane avrebbero la possibilità di tenere in panchina.

D’altro canto il messaggio che Montella ha voluto dare alla squadra e ai tifosi, gettandolo nella mischia nella partita di Coppa Italia contro la Juventus, appare più che evidente. L’allenatore del Milan sotto di un gol e in inferiorità numerica non he esitato a far giocare il nuovo acquisto nonostante fosse sbarcato in Italia da meno di due giorni. E la risposta data dall’ex calciatore dell’Everton è stata ottima: grandi falcate e anche un'occasione di tiro da posizione impossibile, solo piccoli assaggini della specialità della casa.

L’esterno d’attacco può giocare indistintamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra dando così la possibilità sia a Suso che a Bonaventura di tirare un po’ il fiato dal momento che i due calciatori sono praticamente sempre in campo. All’arrivo di Deulofeu è corrisposto l’addio di Niang, calciatore che fino a pochi mesi fa sembra una colonna portante del Milan e che in pochi giorni è finito ai margini del progetto e già con le valigie in mano.

Inizialmente si era prospettato un ritorno al Genoa, magari con uno scambio alla pari con Ocampos, successivamente un passaggio al Torino dove Niang avrebbe incontrato nuovamente il suo vecchio allenatore, il sergente Sinisa Mihajlovic, ma alla fine Niang partirà per l’Inghilterra, direzione Watford, dove troverà una vecchia conoscenza del calcio italiano: Walter Mazzarri.

Udinese Milan in streaming Montella corre ai ripari

I tifosi sono già alla ricerca dei siti migliori che trasmetteranno Udinese Milan in diretta streaming in maniera del tutto gratuita. Montella sa che non ha più la possibilità di commettere altri passi falsi, e corre ai ripari. A dispetto del bel gioco, infatti, i rossoneri sono in crisi di risultati e devono ritrovare al più presto il feeling con la vittoria.

La sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia lascia un’unica competizione al Milan: il campionato e se i rossoneri vogliono davvero un posto in Champions devono al più presto tornare a vincere per ricominciare l’inseguimento al Napoli dopo il pesante ko interno nello scontro diretto che ha portato gli azzurri a sette punti di distacco, anche se i rossoneri hanno una partita da recuperare.

Quando e come vedere Udinese Milan in streaming

E allora eccoci giunti al momento fatidico di conoscere quando e come vedere Udinese Milan in streaming attraverso i siti che consentono di vedere in streaming la partita in maniera del tutto gratuita e legale: Rtl, Sky Austria, La2, Orf, Sky Deutschland, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, tutti siti che hanno comprato i diritti delle partite di serie A e che quindi possono trasmettere regolarmente qualsiasi partita del campionato italiano. Ai siti appena citati possiamo aggiungere anche Sky Go e Mediaset Play, ovvero le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che tra le altre cose offrono anche il vantaggio di poter ascoltare la partita con la telecronaca in italiano.