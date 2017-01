Napoli Palermo streaming. Siti web. Dove e come vedere

Un Napoli deciso a strizzare sempre di più l’occhio all’oriente, prima della partita Napoli Palermo tributerà un omaggio alla Cina che festeggia il capodanno cinese e l’entrata in vigore dell’anno del Gallo. Un’iniziativa che segue l’apertura dei canali social Weibo e WeChat e che si pone sulla scia delle altre iniziative messe in campo dal club di De Laurentiis in questa direzione.

Iniziative che servono ad ampliare il bacino dei tifosi partenopei su mercati molto più redditizi rispetto a quelli frequentati fino ad oggi. Gli azzurri indosseranno una maglia speciale che verrà prodotta in edizione limitata con un patch dedicato all’anno del Gallo. Insomma un vero e proprio evento che attirerà la curiosità non solo dei tifosi e degli appassionati, ma anche di semplici curiosi che vorranno sapere dove e come vedere la partita in streaming, oltre attraverso i canali più tradizionali dello stadio o della diretta tv. Soluzione, quest’ultima, percorribile solo da chi ha sottoscritto un abbonamento.

Napoli Palermo siti web Milik pronto per il rientro

I quindici risultati utili consecutivi dovrebbero far stare tranquilli i tantissimi tifosi partenopei che non vorranno perdersi la partita e che sono pronti anche a sfruttare i siti web per vedere Napoli Palermo. Ma il calcio si sa non è una scienza esatta e anche il disastroso Palermo di questa stagione potrebbe approfittare di un calo di tensione che dalle parti del San Paolo non rappresenta una novità per provare ad invertire una rotta che di questo passo porterebbe i rosanero dritti dritti in serie B.

Questo è stato l’unico concetto che Diego Lopez, neo tecnico, il quarto della serie, atterrato a Palermo senza però i crismi del guaritore ha provato ad inculcare nelle menti dei suoi giocatori nei pochissimi giorni in cui ha potuto dirigere gli allenamenti. Per il Napoli giungono invece buone notizie anche dalla Coppa d’Africa. L’eliminazione dell’Algeria ha fatto rientrare anzitempo Ghoulam che puntellerà la fascia sinistra dove Strinic ha ben figurato, evidenziando però qualche pecca fisica.

Ma tutti si chiedono se Milik sia pronto per il rientro e a quanto pare il calciatore polacco potrebbe sedere anche in panchina.

Napoli Palermo esordio impossibile per Lopez

Se a Napoli splende il sole a Palermo invece la nebbia continua ad assorbire il futuro di una squadra che appare in balia del mare in tempesta. Che ha un nome ben preciso. Zamparini ha scelto il nuovo allenatore, il quarto della stagione. Sarà Diego Lopez, ex di Bologna e Cagliari, a guidare i rosanero nella difficile trasferta del San Paolo.

Un esordio impossibile per Lopez che proverà a metterla sul piano dell’orgoglio. Ma i rosanero dovranno fare a meno anche di Quaison, che andrà alla Sampdoria, mentre pure Hiljemark è in partenza per Genova sponda rossoblù. Difficile che una squadra già mediocre, privata di due pedine importanti, riesca a fermare la cavalcata azzurra. Ma il calcio è imprevedibile e tutto può succedere.

Dove e come vedere Napoli Palermo in streaming

Dove e come vedere Napoli Palermo in streaming sarà la domanda che molti tifosi che non hanno sottoscritto l’abbonamento per guardare in diretta tv le partite si staranno ponendo. La risposta è semplice e la fornisce la possibilità di usifruire di diversi siti che offrono la possibilità di vedere la partita. Tra i migliori, legali perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano e sicuri, sono Arena Sport del Montenegro, Sky Austria Orf, La2, Rtl, Czech TV, Sky Deutschland che garantiscono anche una buona qualità audio e video. Chi ha l’abbonamento può utilizzare le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium mentre Now Tv resta l’alternativa più interessante da provare gratuitamente per quattordici giorni per chi non ha un abbonamento.