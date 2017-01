Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 ennesimo errore da 21 miliardi

Affrontare il grande problema della scarsa occupazione giovanile nei prossimi anni avendo a disposizione, per i prossimi cinque anni, 21 miliardi di euro a condizione che Regioni e Dicastero dell'Occupazione si coordinino. Si tratta di soldi che dovrebbero essere impiegati in istruzione, formazione, avvio di nuovo lavoro autonomo e misure di rilancio di inclusione sociale e occupazione per i giovani. I 21 miliardi di euro a disposizione di Stato e Regioni per affrontare l’urgenza della disoccupazione giovanile, risultato anche delle attuali norme pensionistiche che sostengono i lavoratori più anziani lasciando del tutto fuori dal mondo occupazionale i più giovani, arriverebbero dal Fondo sociale europeo e si tratterebbe di una somma importante che se ben impiegata, senza il protrarsi degli errori miliardi finora compiuti, potrebbe davvero rivelarsi importante per sostenere il rilancio del mercato lavorativo per i più giovani anche attraverso le novità per le pensioni.

I costi stimati per novità per le pensioni importanti per tutti

Stando alle ultime e ultimissime notizie, le novità per le pensioni di quota 100, quota 41 per tutti e assegno universale sono state ancora una volta rimandate perché troppo costose rispetto alla disponibilità attuale di budget, lasciando posto alle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 limitate e ristrette, inserite nel nuovo testo unico, ma che non servono per rilanciare l’occupazione e che tanti hanno inquadrato più che vere e proprie novità per le pensioni, misure assistenziali, tanto che le domande che verranno presentate non è obbligatorio che vengano accettate. Le novità per le pensioni più importanti, come la quota 100 o anche l’introduzione dell’assegno universale, sono state rimandate sì per la scarsa disponibilità di risorse economiche, ma anche per mancanza di una forte volontà politica di attuazione di tali novità. Il vecchio esecutivi ha, infatti, preferito investire ben 24 miliardi di euro complessivi per le misure della nuova norma per l’occupazione, novità che se nei primi mesi di attuazione sembrava portare risultati positivi con un forte incremento di assunzioni stabili, subito dopo si è dimostrata una scelta piuttosto fallimentare. E quella cifra sarebbe bastata per l’introduzione di novità per le pensioni come la quota 100, per cui secondo le stime servirebbero circa 7 miliardi di euro, e l’assegno universale, che avrebbe un costo, sempre secondo le stime, di circa 10 miliardi di euro, con un avanzo di altri 7 miliardi di euro che sarebbero abbondantemente bastati per la novità per le pensioni di quota 41 per tutti.

Ennesimo errore e conseguenze per novità per le pensioni

L’ennesimo errore che si potrebbe compiere con l’ulteriore budget dei 21 miliardi di euro potrebbe essere quello secondo cui, proprio in un momento in cui a parole tutti professano la necessità e l’importanza di attuazione di novità per le pensioni, si continuino ad approvare solo misure una tantum per l’occupazione, che per quanto importanti non produrrebbero risultati positivi senza novità per le pensioni importanti. Per sbloccare, infatti, il mercato del lavoro giovanile, come dimostrano le ultime notizie, servirebbe riavviare quel meccanismo di ricambio generazionale al momento bloccato. Gli ultimi dati dimostrano come in questo momento, a causa anche delle attuali norme pensionistiche, lo scontro generazionale sia fortissimo. Sale, infatti, il tasso di disoccupazione giovanile, nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni, a novembre al 39,4%, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al mese precedente, toccando il livello più alto da ottobre 2015, mentre aumenta, nello stesso periodo, il tasso di occupazione tra gli over 50 anni ed è rimasto stabile tra quelli di età compresa tra i 35 e i 49 anni. I recenti dati, infatti, dimostrano che l'occupazione nella fascia tra i 50 e i 64 anni ha raggiunto il 58,8%, un valore superiore di 0,5 punti rispetto a ottobre e di 2,1 punti rispetto a novembre 2015 e maggiore anche rispetto alla media nazionale complessiva(57,3%). E’, dunque necessario, introdurre novità per le pensioni che siano finalmente universali per tutti e non più sperimentali, in grado di permettere prepensionamenti ai lavoratori più anziani con contestuali assunzioni di più giovani oggi fuori dal mondo occupazionale.