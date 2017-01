Torino Atalanta streaming

Torino Atalanta è certamente tra le sfide più interessanti proposte dalla terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Due squadre che vorrebbero coronare la stagione con un piazzamento in grado di garantire nella prossima stagione la vetrina europea. Ma mentre l’Atalanta, nonostante la cessione importante di Gagliardini, può ancora legittimamente cullare il sogno, quella porta che sembrava poter accogliere anche i granata si è ristretta via via fino a diventare una strettoia quasi invalicabile.

Merito, anzi colpa, dei risultati al di sotto delle aspettative che la squadra di Mihajlovic ha raccolto nelle ultime settimane. Finita la benzina? Oppure l’entusiasmo delle giornate migliori dei granata può essere considerato solo un ricordo. La sfida all’Atalanta, fino a poche settimane fa una rivale diretta per l’accesso all’Europa League, potrà dire di più sul reale stato di forma dei granata. E proprio per questo il popolo granata si sta mobilitando in massa.

I tifosi più appassionati non potranno che scegliere lo stadio per sostenere la propria squadra, quelli meno affezionati e che non vorranno sfidare temperature comunque rigide, si accontenteranno di vederla dal divano di casa propria, ovviamente nel caso in cui abbiano sottoscritto l’abbonamento. Sono sempre di più quelli che, per le ragioni più disparate, non potendo adottare nessuna delle due soluzioni, si affidano allo streaming per vedere le gesta dei propri beniamini.

Torino Atalanta chance per De Silvestri

Mihajlovic sembra intenzionato a dare una chance a De Silvestri in vista di Torino Atalanta. I granata arrivano da una brutta sconfitta sul campo del Bologna di Donadoni e devono letteralmente cambiare strada se non vogliono vanificare quanto di buono hanno saputo fare fino a qualche settimana fa.

Il tecnico serbo ha deciso di gettare nella mischia l’esterno romano a causa del forfait obbligato di Zappacosta uscito malconcio da uno scontro di gioco del Dall’Ara che gli costerà uno stop di almeno quindici giorni a causa della lesione del retto femorale della coscia.

L’ex calciatore di Lazio e Sampdoria dovrà scrollarsi di dosso quella mediocrità che ne ha minato le prestazioni fino a questo punto della stagione relegandolo al ruolo di comprimario. La stessa voglia di rivincita che deve accomunare l’intero organico per invertire una tendenza che, altrimenti, rischia di condannare i granata all’oblio.

Torino Atalanta amarcord Gasperini

Per Gasperini la gara contro il Torino potrebbe assumere sfumature amarcord. Torino Atalanta, per meglio dire, potrebbe anche trasformarsi, in caso di successo bergamasco, nel giorno del rimpianto per Cairo che aveva accarezzato l’idea di portare a Torino il tecnico di Grugliasco prima di virare decisamente su Sinisa Mihajlovic. Gasperini si gode intanto il suo giocattolo e la vittoria sulla Sampdoria della settimana scorsa incoraggia i sogni più velleitari. Che dovranno essere inseguiti anche nel caso il Papu Gomez non potrà essere della sfida.

Come vedere Torino Atalanta in streaming

Chi non andrà allo stadio, né tantomeno guarderà la partita da casa, potrà chiedersi come vedere Torino Atalanta in streaming. Esistono diversi siti che offrono questa possibilità. Tra quelli legali, che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano, segnaliamo La2, Rtl, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Orf, Sky Deutschland. Siti che garantiscono anche una buona qualità audio e video.

Chi invece un abbonamento ce l’ha può utilizzare anche le piattaforme streaming di Sky (Sky Go) e Mediaset Premium (Mediaset Play). Now Tv offre gratuitamente per quattordici giorni la possibilità di seguire live le partite. Da tener d’occhio anche i siti dei bookmakers stranieri.