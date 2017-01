Streaming Sassuolo Juventus: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Fischio di inizio domenica alle ore 15.00. Sassuolo e Juventus si affronteranno in un match che si preannuncia molto interessante con i tifosi e gli appassionati calcio che non vogliono perdersi assolutamente lo spettacolo e sono pronti a seguire live gratis anche sui siti streaming, oltre che in diretta tv. la partita tra i neroverdi allenati da Di Francesco e la terribile capolista guidata da Allegri.

Sassuolo Juventus live bianconeri costretti al turn over

Questa è una fase molto delicata per la Juventus di Max Allegri: la squadra bianconera è impegnata in tre competizioni, il campionato dove è capolista, la Coppa Italia che la vedrà impegnata in semifinale contro il Napoli e la Champions League dove diventa sempre più imminente il doppio confronto con il Porto negli ottavi. Ecco perché il tecnico Max Allegri dovrà gestire al meglio le forze onde evitare spiacevoli ed imprevisti passi falsi.

In vista di Sassuolo Juventus i bianconeri saranno costretti al turn over. La Juventus è reduce infatti da due partite molto dispendiose: la gara di campionato contro la Lazio e la partita di Coppa Italia contro il Milan, in entrambe le sfide la Juve si è presentata con un 4-2-3-1 ultraoffensivo con Mandzukic a fare da ala, e Pjanic e Khedira a fare i mediani. Esperimento più che riuscito dato che i bianconeri hanno superato brillantemente entrambi gli esami, ma in termini di spreco di energia, il cambio modulo comincia a preoccupare i tifosi bianconeri dal momento che in questo modo vengono schierati contemporaneamente tutti i pezzi pregiati della rosa a disposizione del tecnico.

Contro il Sassuolo si ipotizza anche un cambio modulo che probabilmente farà rifiatare Mandzukic, che nelle ultime due gare ha corso tantissimo, e anche i centrocampisti con Marchisio e Sturaro pronti a dare il cambio ai compagni di squadra.

Sassuolo Juventus la rinascita di Alessandro Matri

Proprio questi piccoli problemi di formazione dei bianconeri e il momento positivo del Sassuolo fanno sì che la sfida Sassuolo Juventus sia di così grande impatto: i tifosi di entrambe le squadre sono già alla ricerca di come vedere la partita in streaming nel miglior modo possibile. Magari comodamente dal divano di casa senza spendere nemmeno un centesimo. Già, perché se la Juventus potrebbe cadere da un momento all’altro, il Sassuolo ha finalmente invertito la rotta dopo un girone d’andata da dimenticare: complice il ritorno di Berardi che con le sue giocate ha ridato brio e fantasia allo scacchiere neroverde, e la rinascita di Alessandro Matri che sta marcando il cartellino con una certa continuità.

Adesso bisognerà vedere se Berardi e Matri, entrambi legati al mondo Juve dal momento che il primo prima o poi vestirà la maglia bianconera, mentre il secondo l’ha già vestita in passato, riusciranno a dare filo da torcere all’indomita capolista, magari aiutati dalle lunghe falcate di Lirola, altro calciatore bianconero che però è al Sassuolo a farsi le ossa.

Sassuolo Juventus i migliori siti per vedere la gara in streaming

E proprio per tale ragione che sono moltissimi i siti che avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A potranno trasmettere senza difficoltà, in maniera del tutto legale e gratuita, la diretta streaming di Sassuolo Juventus. I migliori siti per vedere la gara in streaming che indichiamo sono La2, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech TV, Orf, oltre ovviamente ai classici Mediaset Play e Sky Go, le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky che, tra i vari vantaggi, offrono anche quello di poter ascoltare la telecronaca in italiano. Da tener presente l’offerta di Now Tv e la possibilità di vedere la partita anche sui siti dei bookmakers stranieri.