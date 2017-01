Streaming Napoli Palermo: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Napoli Palermo sarà il posticipo che chiuderà la terza giornata del girone di ritorno. Napoli che per una notte si sentirà vicina alla Cina visto che il San Paolo ospiterà le celebrazioni per il capodanno cinese. Un evento che spiega la voglia di internazionalizzazione del club che ha rapito decisamente il presidente De Laurentiis. D’altra parte il patron dei partenopei ha prestato sempre la massima attenzione ai risvolti economici che il Napoli indubbiamente possiede.

Per non dire che in qualche circostanza ha precorso nettamente i tempi. E questo si traduce anche nell’ampliamento della tifoseria e dei simpatizzanti azzurri che potranno cercare su internet quali sono i siti migliori per vedere Napoli Palermo live gratis in streaming e godersi lo spettacolo che gli uomini di Sarri offrono quando scendono in campo. Azzurri carichi dopo le vittorie contro il Milan in campionato e la Fiorentina in Coppa Italia che hanno confermato i progressi di una squadra capace di risorgenre come l’Araba Fenice dalle proprie ceneri dopo aver assorbito un trauma come solo la partenza di un grande campione come Higuain può procurare e l’infortunio del sostituto naturale, quell’Arek Milik che ha dimostrato grande forza di volontà recuperando in tempi record. Parte di questa rinascita va intestata a Sarri.

L’altra, a un ambiente capace finalmente di mostrare la maturità necessaria per occupare le posizioni di vertice. Entusiasmo alle stelle anche per rientro di Milik che si potrebbe accomodare in panchina. La gara contro il Palermo che sarà guidato dal quarto allenatore in questa stagione, non dovrebbe nascondere particolari insidie. Anche se Diego Lopez che ben conosce il calcio italiano ha già affermato di voler giocare a viso aperto facendo leva sull’orgoglio dei suoi.

Napoli Palermo siti il San Paolo potrebbe rabbracciare Milik

Il Napoli di Sarri è una locomotiva inarrestabile. Almeno da quindici partite consecutive concluse nelle varie competizioni senza nemmeno una sconfitta. E Napoli Palermo potrebbe essere una partita importante per un aspetto importante. Le notizie che arrivano da Castelvolturno sono più che positive e, se il tecnico toscano deciderà in questo senso, domenica sera il San Paolo potrebbe riabbracciare Mili. Stando alle voci che circolano nell’ambiente partenopeo il polacco potrebbe anche accomodarsi in panchina.

Napoli Palermo i rosanero perdono pezzi

Diego Lopez ha potuto lavorare poco, ma ha già la consapevolezza di trovarsi di fronte a una montagna molto difficile da scalare. Soprattutto se la prima tappa prevede la sosta a Napoli e nel momento peggiore della storia recente del Palermo. I rosanero perdono pezzi, sia a causa del mercato che per infortuni e squalifiche. A centrocampo, ad esempio, Lopez non potrà contare su Gazzi perché squalificato e su Hiljemark che ha lasciato la Sicilia. Problemi anche in attacco con Quaison, pure lui a rischio cessione, che lotta contro problemi fisici e Diamanti messo ko dall’influenza.

Vedere Napoli Palermo live in streaming

E sono tanti sono i tifosi azzurri, ma anche palermitani che vogliono a tutti i costi vedere la partita e stanno iniziando a cercare sul web dove vedere Napoli Palermo live in streaming. Alcuni siti web trasmetteranno la partita in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Quelli che vi segnaliamo sono Rtl, Orf, Sky Deutschland Sky Austria, La2, Czech TV.

Le alternative scelte da chi ha un abbonamento sono Sky Go e Mediaset Play, mentre chi un abbonamento non ce l’ha può approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers stranieri che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.