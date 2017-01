Sampdoria Roma streaming quando e come

Pronti, partenza, via: manca davvero poco alla super sfida tra Sampdoria e Roma, una gara interessantissima che sta già mobilitando il popolo del web che vuole sapere quando e come vedere la gara in streaming in maniera del tutto legale nonché gratuita e sicura.

Sampdoria Roma Dzeko croce e delizia giallorossa

La Roma si riflette negli occhi di Edin Djeko, sempre più croce e delizia giallorossa. Sì, perché nessuno come l’attaccante bosniaco può rappresentare meglio il momento della Roma degli ultimi anni, una squadra che sembra sempre incompleta ma che da anni rappresenta una delle poche valide alternative alla Juventus.

Incertezza riflessa dallo stesso calciatore ex Manchester City che quest’anno ha già bucato la rete per ben venti volte, con 14 reti in campionato e 6 tra Europa League e Coppa Italia, e che però ancora non ha definitivamente conquistato il cuore dei tifosi, spaventati dal numero impressionante di gol già fatti che l’attaccante bosniaco ha la cattiva abitudine di fallire con una certa continuità. Sampdoria Roma si potrà trovare anche in streaming.

Per la Roma è arrivato il momento della verità. Dzeko rappresenta il calciatore da 20 gol in mezza stagione, oppure il bomber che calcia i rigori alle stelle e sbaglia i gol a venti centimetri dalla porta con il portiere fuori dai pali. Il momento è catartico: il Napoli è un fiume in piena e difficilmente fallirà il match casalingo contro il Palermo, la Juventus potrebbe accusare le fatiche delle ultime partite e commettere un clamoroso passo falso nella trasferta di Sassuolo.

Sia per non farsi soffiare il secondo posto dai partenopei, sia per continuare a sognare uno scudetto che manca da oltre quindici anni, la Roma non può permettersi di perdere questa gara.

Sampdoria Roma Muriel e Quagliarella scaldano i motori

Per tale ragione sono già tantissimi i tifosi di entrambe le squadre che sono già alla ricerca del miglior modo di vedere in streaming la partita tra Sampdoria e Roma. Una sfida che i tifosi blucerchiati sentono particolarmente dal momento che solo lo scorso giovedì le due squadre si erano già affrontate in Coppa Italia, ma all’Olimpico, con la Roma che senza riguardi di sorta ha rifilato ai liguri un poker secco che ha lasciato poco spazio alle interpretazioni.

Anche la Sampdoria ha fame di punti e aspetta soltanto di rispondere pan per focaccia alla squadra giallorossa. Il tecnico Giampaolo potrà contare sul suo tandem d’attacco al completo: Muriel e Quagliarella, infatti, già scaldano i motori nella speranza di poter bucare la porta giallorossa e regalare ai tifosi tre punti che mancano da troppo tempo, in una fase del campionato in cui la classifica comincia a farsi pesante dal momento che la Sampdoria, con i suoi 24 punti, occupa un inglorioso quintultimo posto in classifica: troppo poco se guardiamo il modo di giocare dei doriani e i calciatori a disposizione del tecnico Giampaolo.

I siti dove vedere Sampdoria Roma in streaming

Sono tantissimi i siti web dove vedere Sampdoria Roma in diretta streaming. Siti che hanno regolarmente acquisito i diritti tv delle gare di serie A e possono trasmettere in tutta regolarità le partite del campionato italiano: Rtl, Czech TV, La2, Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Sky Austria a cui si aggiungono le più note Mediaset Play e Sky Go, ovvero le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky che, tra le altre cose, riescono anche a offrire la possibilità di ascoltare la telecronaca della partita in italiano. Now Tv offre la propria piattaforma in maniera gratuita per quattordici giorni, mentre una tendenza sempre più in ascesa è quella di guardare la partita sui siti streaming dei bookmakers.