Napoli Palermo streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Napoli Palermo potrebbe essere per i partenopei la chiave di volta per rosicchiare altri punti preziosi a Juventus e Roma. Entrambe le rivali sono infatti impegnate in due trasferte, contro Sassuolo e Sampdoria rispettivamente che se non si possono definire proibitive, presentano comunque un quoziente di difficoltà superiore a quello offerto dal Palermo. Almeno sulla carta. Per questo gli azzurri dovranno vincere a tutti i costi e le migliaia di tifosi che si mobiliteranno alla ricerca di informazioni che permettano di sapere come e dove vedere la partita in streaming e quali sono i siti web migliori da utilizzare, non potranno far mancare il loro apporto in termine di calore.

Non solo ovviamente quelli che si recheranno allo stadio domenica sera, ma anche quelli che si accomoderanno davanti al televisore di casa per seguire la partita e quelli che invece utilizzeranno un device mobile per non perdersi lo spettacolo del San Paolo. Sarri dovrà motivare per bene i suoi che spesso, proprio in queste occasioni, hanno dimostrato di non scendere in campo con la dovuta concentrazione. Gli ultimi risultati utili consecutivi, ben quindici, non ammettono distrazioni.

Sarebbe delittuoso dilapidare un patrimonio di convinzione e di continuità per un calo di tensione che quando si sta per entrare nel vivo della stagione è inammissibile per una squadra del calibro del Napoli. Dal canto suo il Palermo appare già rassegnato al suo destino. Niente e nessuno, nemmeno un miracolo, sembra in grado di togliere le castagne dal fuoco ai siciliani prima che si brucino. Ci proverà Diego Lopez, vecchia conoscenza del calcio italiano, il quarto allenatore stagionale per i rosanero. L’ex calciatore è consapevole della difficoltà dell’impresa ma non è disposto a lasciare nulla di intentato. A questa fame il Napoli dovrà prestare molta attenzione.

Napoli Palermo siti web gli azzurri riabbracciano Ghoulam

Fatte queste considerazioni è inevitabile che l’unico aspetto per il quale valga la pena vedere Napoli Palermo sia rappresentato dalle affascinati trame di gioco che hanno reso celebre la filosofia di Sarri. Sul piano tecnico non dovrebbe esserci partita. Il Napoli di Sarri è una locomotiva inarrestabile che non può permettersi il lusso di fermarsi proprio sul più bello.

Gli azzurri infatti riabbracciano Ghoulam, prezioso rientro che permetterà di tirare il fiato a Strinic che non ha demeritato ma ha mostrato qualche lacuna fisica di troppo. Ma la notizia che tutti si aspettano di vedere confermata è il rientro del polacco Milik. I bene informati dicono che l’attaccante sederà in panchina domenica sera al San Paolo. Niente di più bello per un ragazzo che ha dimostrato di avere una determinazione di ferro recuperando in tempi record da un infortunio molto grave.

Napoli Palermo Diamanti ko per l’influenza

La trasferta del San Paolo sarà per il Palermo sarà una missione impossibile. Ma il nuovo allenatore Diego Lopez, nonostante abbia potuto lavorare con la squadra solo per pochi giorni ha già provato a motivare un ambiente scosso da questa stagione storta e dall’ennesimo addio in panchina.

Dopo Ballardini e De Zerbi anche Corini, dimessosi, ha dato l’addio alla panchina più scottante d’Italia. Il tecnico dovrà fare subito i conti con l’emergenza che ha decimato, tra infortuni e squalifiche la rosa dei siciliani. Gazzi squalificato non potrà prendere il suo posto a centrocampo. Reparto indebolito anche per la partenza di Hiljemark. Quaison, pure lui a rischio cessione, sembra non riuscire a recuperare in tempo dai problemi fisici che l’anno attanagliato fino ad oggi. Anche Diamanti ko per l’influenza. Insomma non un inizio facile per il tecnico uruguaiano.

Come e dove vedere Napoli Palermo in streaming

E sono tanti sono i tifosi partenopei, ma anche rosanero che vogliono a tutti i costi vedere la partita e stanno iniziando a cercare sul web come e dove vedere Napoli Palermo live in streaming. Alcuni siti web trasmetteranno la partita in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Quelli che vi segnaliamo sono Sky Austria, Rtl, Orf, Czech TV Sky Deutschland La2.

Per chi ha l’abbonamento le soluzioni migliori, che permettono di ascoltare anche la telecronaca in italiano sono Sky Go e Mediaset Play. Chi invece non ha sottoscritto l’abbonamento può approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers stranieri che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.