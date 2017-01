Sampdoria Roma streaming. Siti web. Dove e come vedere

Domenica alle ore 15.00 la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A vedrà affrontarsi Sampdoria Roma, una sfida molto interessante perché, al di la della classifica, le due squadre hanno dimostrato di saper giocare al calcio. Anche per questo molti non vorranno perdersi lo spettacolo.

C’è chi vedrà la partita a casa sul divano in televisione perché ha sottoscritto un abbonamento. Chi invece si recherà allo stadio. Altri ancora si stanno chiedendo dove e come vedere l’evento in streaming, su uno degli appositi siti web che trasmetteranno la diretta della sfida in maniera del tutto legale e gratuita.

Sampdoria Roma per i giallorossi è vietato sbagliare

Nessuna delle due squadre può permettersi un passo falso: la Sampdoria vuole vendicare il poker secco subito nell’ultima sfida di Coppa Italia quando la Roma all’Olimpico bucò la porta doriana per quattro volte di seguito sbattendo fuori i blucerchiati dalla competizione. Per la Roma è vietato sbagliare dal momento che il Napoli ospiterà in casa il Palermo e potrebbe fare bottino pieno e, di contro, la Juventus sarà ospite del Sassuolo per una trasferta che potrebbe regalare qualche sorpresa ai detrattori dei bianconeri.

Entrambe le squadre potranno contare sulla squadra al completo: il tecnico Giampaolo punterà sull’attacco pesante composto da Muriel e Quagliarella, lasciando con ogni probabilità il giovane talento Schick in panchina pronto a subentrare per sostituire uno dei due. Anche Spalletti può contare su tutti gli uomini a disposizione fatta eccezione per Salah ancora impegnato in Coppa d’Africa, con Edin Dzeko unica punta supportata da Perotti e Nainggolan.

Proprio l'ex giocatore del Cagliari nell’ultima partita di Coppa Italia rifilò una doppietta ai blucerchiati alla sua seconda partita da trequartista, ruolo che sembra essere ormai quello definitivo per il belga dal momento che Spalletti, molto probabilmente, terrà El Shaarawy in panchina pur di far giocare Nainggolan in posizione così avanzata.

Sampdoria Roma siti web rivoluzione giallorossa

Le aspettative sono alle stelle, sono già tantissimi i tifosi alla ricerca del modo migliore per godere della sfida Sampdoria Roma in streaming sui siti web, vedendo gratuitamente la partita anche comodamente dal divano di casa. La Roma dovrà sperare in Edin Dzeko un calciatore che, nonostante abbia già segnato venti gol stagionali tra campionato e Coppa, non sembra dare ancora sicurezza al reparto offensivo dal momento che il bomber bosniaco ha ancora la tendenza a divorarsi gol già fatti.

Proprio per questa ragione la dirigenza giallorossa sta pensando di acquistare dal Sassuolo l'attaccante Defrel in modo da garantire a Dzeko un degno sostituto quando l’attaccante appare in giornata negativa. L’avanzamento, che ormai sembra definitivo, di Nainggolan nella linea dei trequartisti appare aver ormai dato il via a una piccola rivoluzione giallorossa con Spalletti che sembra sempre più convinto del 3-4-2-1 con cui sta affrontando le ultime partite: merito anche di un ritrovato Fazio che come perno centrale della difesa a tre ha trovato la sua dimensione ideale.

Sampdoria Roma streaming dove e come vedere

Molti hanno paura di non capire per tempo dove e come vedere Sampdoria Roma in streaming. Ma niente paura, saranno molti i siti web che assicureranno la diretta streaming della partita: siti che hanno regolarmente acquistato i diritti televisivi delle partite di calcio della serie A e possono trasmettere legalmente le partite del campionato italiano senza difficoltà. La2, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl, Czech TV, Orf, Sky Austria garantiranno la diretta tv di Sampdoria-Roma, oltre ovviamente a Mediaset Play e Sky Go, le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky che, tra le altre cose, assicurano anche la telecronaca in italiano.