Fiorentina Genoa streaming

Nelle ultime settimane la Fiorentina di Paulo Sousa sembra aver trovato lo smalto dei tempi migliori. Anche la decisione di Nikola Kalinic di rinunciare alla mega offerta proveniente dalla Cina per restare a Firenze almeno fino alla fine del campionato ha restituito orgoglio e serenità a uno spogliatoio che rischiava di andare a pezzi. Bravo è stato anche il tecnico portoghese a mantenere sempre i nervi saldi e a non permettere allo stallo, per non dire alla rottura, del rapporto di fiducia con la proprietà di andare ad incidere negativamente sul rendimento della propria squadra.

Così la Fiorentina piano piano si è risollevata e soprattutto ha iniziato a trovare quella continuità di prestazioni e risultati che è stato il vero tallone d’Achille nella prima parte della stagione. La vittoria convincente contro la Juventus ha poi contribuito a dare una ulteriore iniezione di fiducia ai viola anche grazie all’esplosione di un certo Federico Chiesa, figlio d’arte che contro il Chievo al Bentegodi ha siglato il suo primo gol in Serie A.

In Fiorentina Genoa ci sarà l’occasione di ammirare, anche in streaming per chi lo volesse, una sfida tra due omologhi. Da un lato Chiesa, dall’altro il Cholito Simeone, figlio di un altro grande calciatore, adesso allenatore dell’Atletico Madrid, e vecchia conoscenza del calcio italiano. Sarà interessante vedere chi dei due, che certamente possono essere annoverati tra i giovani calciatori più promettenti nel panorama calcistico tricolore, la spunterà alla fine dei novanta minuti del Franchi.

Fiorentina Genoa la rincorsa della Viola

All’andata, in una gara che è stata recuperata circa un mese fa dopo la sospensione a causa del forte maltempo che si abbatté su Genova il giorno della gara ufficiale, il gol di Lazovic regalò i tre punti al Genoa. Da allora molto sembra cambiato e Fiorentina Genoa sarà un’altra tappa della rincorsa della Viola verso posizioni più consone di classifica.

Attualmente infatti i gigliati occupano una anonima ottava posizione con tre punti di vantaggio sul Torino e quattro di svantaggio invece dal Milan che però ha una gara da recuperare. Paulo Sousa schiererà una formazione simile a quella schierata al San Paolo nella gara di Coppa Italia persa contro il Napoli con l’unico cambio sulla trequarti dove Borja Valero tornerà a vestire i panni di titolare spedendo in panca Cristoforo. Dubbio fra Tomovic e Salcedo in difesa data l’indisponibilità di Gonzalo mentre Tello è in ballottaggio con Maxi Olivera.

Fiorentina Genoa rossoblù a caccia di punti

Il Genoa di Ivan Juric non può fare sconti a nessuno. I rossoblù sono a caccia di punti dopo le ultime prestazioni che hanno deluso e non poco le aspettative di allenatore, tifosi e società. Ma il tecnico croato dovrà fare i conti con diverse assenze che renderanno ancora più difficile raggiungere l’obiettivo minimo prefissato alla viglia di Fiorentina Genoa.

Oltre all’infortunato Perin, infatti, anche Veloso e Biraschi non sono ancora pronti. Coem non sarà della partita anche Rigoni. Con Cataldi squalificato per un turno, a centrocampo Cofie sarà certamente titolare affiancando uno tra Morosini e Ntcham, col primo per ora favorito. Probabile turno di riposo anche per Izzo e Simeone. Insieme a Pinilla e Ocampos in attacco possibile la presenza di Lazovic.

Come vedere Fiorentina Genoa in streaming

Tanti sono i tifosi, soprattutto quelli che hanno meno dimestichezza con questo strumento, che si chiedono come vedere Fiorentina Genoa in streaming. Bisogna scegliere con attenzione i siti giusti. Quelli che danno la possibilità di vedere gratis le partite in maniera legale e sicura.

Sono quei siti, spesso stranieri, che hanno acquistato all’estero i diritti all’estero e che non cedono al rischio di trasmettere virus e trojan, garantendo al contempo una qualità audio e video buona. Alcuni dei più importanti sono Orf, Sky Deutschland, Czech TV, La2, Rtl, Sky Austria.

Chi ha un abbonamento può utilizzare Sky Go o Mediaset Play, mentre gli altri possono avvalersi dell’offerta di Now Tv. Da tenere in considerazione anche la possibilità di seguire il match sui siti dei bookmakers stranieri.