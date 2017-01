Streaming Sampdoria Roma: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Tutto è pronto per la super sfida tra Sampdoria e Roma, un match andato in onda poco più di una settimana fa a campi invertiti e che la Roma vinse con il risultato di 4-0. Si trattava della Coppa Italia. Adesso i tifosi di entrambe le squadre stanno aspettando il secondo atto del campionato e sono già alla ricerca dei siti che trasmettano la gara live gratis in streaming. Quelli invece che hanno sottoscritto l’abbonamento potranno guardarla comodamente seduti sul divano da casa propria in diretta tv.

Sampdoria Roma live blucerchiati in cerca del riscatto

Una sfida vibrante: giovedì 19 gennaio Roma e Sampdoria si sono affrontate in Coppa Italia con i giallorossi che hanno liquidato i blucerchiati con un impietoso poker. Adesso i blucerchiati sono in cerca del riscatto e puntano sul fattore campo dal momento che la Roma fa dell’Olimpico il suo dodicesimo uomo in campo. Entrambe le squadre non possono permettersi di perdere punti: la Roma sa che per tenere il ritmo della Juventus deve vincere quasi tutte le partite che restano da qui alla fine del campionato, senza considerare che il Napoli di Sarri fa sentire continuamente il fiato sul collo e anche un solo passo falso potrebbe compromettere l’accesso diretto in Champions League garantito almeno dal secondo posto.

Dall’altro lato la Sampdoria ha una situazione di classifica molto complicata dal momento che con i suoi 24 punti, occupa il quintultimo posto della classifica in condominio con Genoa e Sassuolo. Lo spettro retrocessione è ancora lontano dal momento che le ultime tre squadre del torneo distano 14 punti, ma è pur vero che questo non può essere il ritmo della Sampdoria anche perché, indipendentemente dai risultati, la squadra dimostra di avere un gioco fluido e di poter vantare in attacco due campioni come Muriel e Quagliarella che, se ben supportati, potrebbero garantire il numero di gol per arrivare in Europa League. Sampdoria Roma sarà trasmessa anche live gratis su alcuni siti streaming.

Sampdoria Roma giallorossi Dzeko-dipendenti

Una sfida che si preannuncia al cardiopalma: i tifosi di entrambe le squadre sono già al lavoro nell'intento di trovare i migliori siti streaming che trasmettano in diretta tv e gratis Sampdoria-Roma, una sfida al fulmicotone dal pronostico incertissimo. I giallorossi sono ormai totalmente Dzeko-dipendenti: un calciatore che, nonostante abbia già segnato venti gol tra Coppe e campionato, è ancora troppo incostante e ha ancora la cattivissima abitudine di sprecare delle occasioni da gol clamorose.

Il bottino di gol che finora ha assicurato ai giallorossi è invidiabile, ma in alcune partite gli errori sono stati troppo grossi, tanto da pregiudicarne il risultato finale. Proprio per questa ragione la dirigenza giallorossa è alla ricerca di un degno sostituto di Edin Dzeko, un attaccante da poter gettare nella mischia quando il bomber bosniaco sembra non essere in giornata.

Il nome caldo è quello di Defrel del Sassuolo, che dopo un primo anno di appannamento nella stagione in corso stava finalmente dimostrando tutti i suoi numeri con la casacca neroverde. Il tecnico Spalletti sembra gradire questa soluzione in grado di mettere nelle giuste condizioni la Roma per poter tentare la volata finale in questo girone di ritorno senza dover dipendere solo ed esclusivamente da un unico calciatore.

Vedere live gratis in streaming di Sampdoria Roma

Tantissimi i siti web che permetteranno di vedere live gratis in streaming Sampdoria Roma. Tra i più celebri Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Orf, Sky Deutschland, La2, Rtl, Sky Austria, tutti siti che hanno regolarmente acquistato i diritti tv del campionato italiano e possono trasmettere tutte le partite di serie A in maniera del tutto legale. Chi desidera ottenere una qualità ancora maggiore può usufruire, solo se in possesso dell’abbonamento ovviamente, delle piattaforme streaming di Sky (Sky Go) e Mediaset Premium (Mediaset Play) oppure avvalersi, in caso di non possesso dell’abbonamento, dell’offerta valida quattordici giorni messa in campo da Now Tv.