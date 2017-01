Sassuolo Juventus streaming quando e come

Il rullo di tamburi già riecheggia nell’aria. Sassuolo e Juventus sono pronte a darsi battaglia nella gara di domenica alle ore 15.00: una sfida vibrante che terrà con il fiato sospeso decine di migliaia di tifosi che, magari, non potranno recarsi in Emilia Romagna e stanno già cercando il sistema migliore per capire quando e come vedere in streaming la sfida tra Sassuolo e Juventus.

Sassuolo Juventus pericolo passo falso per i bianconeri

Quello che si augurano i tifosi di tutte le altre squadre è che il pericolo passo per i bianconeri torni a farsi realtà. Un passo falso che potrebbe riaprire il campionato e che, al netto dello strapotere bianconero, non è così impossibile dal momento che il Sassuolo è in un ottimo momento di forma e la Juventus è reduce da due sfide che hanno sicuramente affaticato i giocatori chiave dello scacchiere bianconero.

La capolista, infatti, è reduce dalle due partite contro Lazio e Milan, squadre tra le più forti del panorama italiano: i bianconeri hanno vinto sia contro i biancocelesti nell’ultima sfida di campionato, sia contro i rossoneri ai quarti di finale di Coppa Italia, ma per farlo il tecnico Allegri ha dovuto mettere in campo un inedito e rivoluzionario 4-2-3-1 che ha invariabilmente stancato tutti i pezzi pregiati del mercato bianconero.

Un 4-2-3-1 tutto votato all’attacco se consideriamo che in mediana c’erano un trequartista e una mezzala di inserimento i cui nomi corrispondono a Pjanic e Khedira, e nella linea dei tre trequartisti compariva un certo Mandzukic calciatore abituato ad agire principalmente da prima punta. I risultati si sono visti e si sono sentiti, il tecnico Allegri ha dimostrato di poter mettere in campo una formazione dal gusto top europeo capace di mettere in difficoltà anche le big di Champions League, ma adesso dovrà fare i conti con uno dei fantasmi peggiori che può avvertire la schiacciasassi torinese: la stanchezza.

Sassuolo Juventus i neroverdi sperano in Berardi

Questa condizione della Juventus, associata al momento di rinascita del Sassuolo, rende la sfida il doppio più interessante. Ecco perché i tifosi di entrambe le squadre sono già alla ricerca del sistema migliore per vedere la sfida in diretta streaming, in maniera del tutto gratuita.

I neroverdi, che fino a qualche settimana fa stava cominciando a preoccupare per le condizioni di bassa classifica, sperano in Berardi e di sancire con una vittoria di prestigio la propria rinascita: merito del ritorno dell’attaccante che sta assicurando alla squadra assist a ripetizione e giocate d’alta scuola, e anche di Matri che, sfruttando al meglio i suggerimenti del suo compagno di squadra, sta ritrovando un notevole feeling con il gol.

Ma anche il tecnico Di Francesco potrebbe avere qualche problema di formazione dal momento che Defrel sta tenendo tutti con il fiato sospeso: l’attaccante neroverde, infatti, appena ha ricominciato a segnare anche con la maglia del Sassuolo, sembra già essere pronto a lasciare l'Emilia per fare il salto di qualità con la casacca giallorossa della Roma. Il solo Matri potrà reggere da solo l'attacco del Sassuolo? Staremo a vedere.

Quando e come vedere Sassuolo Juventus in streaming

Quando e come vedere Sassuolo Juventus in streaming? Saranno molteplici i siti che assicureranno la diretta streaming di Sassuolo Juventus, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano: Czech TV, Rtl, Orf, Sky Deutschland, La2, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, a cui si aggiungono anche Sky Go e Mediaset Play, ovvero le due piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che offrono anche la telecronaca in italiano. Interessante anche l’offerta di Now Tv per chi non ha un abbonamento e la possibilità di vedere il match in streaming anche su alcuni siti dei bookmakers, una tendenza che si sta diffondendo sempre di più in Italia.