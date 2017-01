Streaming Udinese Milan: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Si riparte: appuntamento alle ore 15.00 di domenica, dove Udinese e Milan daranno vita a un match esaltante con i rossoneri chiamati al riscatto dopo il ko interno subito nel confronto con il Napoli e i tantissimi tifosi che stanno già cercando quali sono i siti migliori per vedere gratis live in streaming la partita. Altri, invece, si accomoderanno sul proprio divano per vedere la partita in diretta tv. Tutti però non vorranno perdersi il grande spettacolo offerto dalla Serie A.

Udinese Milan live gratis il momento rossonero

Il Milan è reduce dalle cocenti sconfitte in Coppa Italia e campionato rispettivamente contro Juventus e Napoli, due complicatissimi esami di maturità che i rossoneri di Montella hanno fallito pur non sfigurando. In entrambe le gare, infatti, il Milan è uscito a testa alta, consapevole di avere tutte le carte in regola per un futuro roseo e prosperoso: tutto merito di Montella che, indipendentemente dagli ultimi risultati, è riuscito a dare un’identità ben precisa a una squadra alla deriva che sembra poter essere un’ottima intelaiatura per la struttura definitiva del futuro.

Adesso però il Milan è chiamato a un’altra sfida molto complicata ma indicata per stabilire quale sia il momento rossonero. Udinese Milan nella quale i rossoneri devono assolutamente tornare alla vittoria, dopo un digiuno di cinque gare di campionato, per continuare a mantenere accesa la fiamma della speranza Champions League e resistere agli attacchi di un’Inter sempre più in rampa di lancio. Montella ha un unico dubbio di formazione, relativo al terzino sinistro con De Sciglio non ancora sicuro di poter tornare arruolabile a causa di un piccolo problema fisico.

Al suo posto uno tra Antonelli e Calabria, entrambi già utilizzati nelle ultime partite, rispettivamente contro Juventus e Napoli, ed entrambi che hanno dato qualche problemino di fluidità alla manovra rossonera. La speranza di Montella è di recuperare De Sciglio già dalla prossima trasferta di Udine e poter contare sulla rosa al completo.

Udinese Milan esordio in campionato per Deulofeu

Non solo Montella spera nel ritorno alla vittoria del suo Milan, sono tantissimi i tifosi sparsi per l’Italia che non potendo raggiungere Udine sono già alla ricerca dei migliori siti web per poter vedere Udinese Milan in diretta streaming in maniera del tutto gratuita. La rosa del Milan, inoltre, potrà contare su un piccolo cambiamento: Niang, infatti, è ormai già lontano da Milano, in direzione Watford, la squadra della Premier League allenata da Mazzarri.

Al suo posto è già arrivato, e ha addirittura già debuttato in maglia rossonera, e ora farà il suo esordio in campionato Deulofeu, proveniente dall’Everton, un calciatore che può sostituire indistintamente sia Bonaventura che Suso e ridare ossigeno alle due frecce rossonere. Al centro dell’attacco, con ogni probabilità, il tecnico Montella riproporrà Bacca che, nonostante il periodo di appannamento, ha già dimostrato nell’ultima partita contro la Juventus di avere pochi rivali al mondo quando si tratta di schiaffare una palla vagante in rete.

Siti web per vedere Udinese Milan in streaming

Saranno tantissimi siti web che si potranno utilizzare per vedere Udinese Milan in streaming. Esistono numerosi siti che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di serie A e possono trasmettere senza problemi tutte le partite del campionato italiano in maniera del tutto legale e gratuita. Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Orf, Sky Deutschland, La2, Rtl, Sky Austria, tutte piattaforme streaming a cui si aggiungono ovviamente anche quelle di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare anche la proposta di Now Tv che offrirà gratis per quattordici giorni la propria piattaforma.