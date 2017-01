Napoli Palermo streaming quando e come

Signori e signore benvenuti a una nuova puntata dell’avvincente e spettacolare Sarri tour. Napoli Palermo. Sono sempre di più le persone che, pur non tifando per il Napoli, cercano con insistenza quando e come poter vedere, anche in streaming, le prodezze di una squadra che a detta di molti gioca il miglior calcio d’Italia e uno dei più spettacolari anche in Europa. Un vanto per una città che spesso e volentieri sale alla ribalta della cronaca solo per aspetti negativi.

E invece contro il Palermo, avversaria che non sembra potere opporre chissà quale resistenza alla forza d’urto di Mertens, Insigne, Callejon e via dicendo, potrebbe arrivare un’altra soddisfazione. Non solo la vittoria che tutti si aspettano, ma anche l’aver rosicchiato qualche altro punticino prezioso a Roma e Juventus impegnate rispettivamente nelle trasferte di Genova contro la Sampdoria e di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Tra l’altro il club di De Laurentiis festeggerà il capodanno cinese anche al San Paolo. Altro segnale della crescita esponenziale di una squadra che in poco più di un decennio, ha saputo ripartire dal fallimento per calcare i palcoscenici più importanti d’Europa. Entusiasmo alle stelle anche per rientro di Milik che si potrebbe accomodare in panchina. La gara contro il Palermo che sarà guidato dal quarto allenatore in questa stagione, non dovrebbe nascondere particolari insidie. Anche se Diego Lopez che ben conosce il calcio italiano ha già affermato di voler giocare a viso aperto facendo leva sull’orgoglio dei suoi.

Napoli Palermo streaming azzurri a caccia dei tre punti

Il Napoli di Sarri è una locomotiva inarrestabile. Anche contro il Palermo non potrà mancare quella fame di vittoria che ha riportato in auge le insegne azzurre dopo un periodo difficile coinciso con l’infortunio di Milik. Azzurri, quindi a caccia dei tre punti anche contro il Palermo.

Una vittoria indispensabile dopo quelle prestigiose ottenute meritandole contro Milan in campionato e Fiorentina in Coppa Italia. Napoli Palermo potrebbe essere una partita importante per un aspetto in particolare. Le notizie che arrivano da Castelvolturno sono più che positive e, se il tecnico toscano deciderà in senso positivo, domenica sera il San Paolo potrebbe riabbtacciare Mili. Stando alle voci che circolano nell’ambiente partenopeo il polacco potrebbe anche accomodarsi in panchina.

Napoli Palermo centrocampo da reinventare per Lopez

Centrocampo da reinventare per l’occasione per Diego Lopez che ha potuto lavorare poco, ma ha già la consapevolezza di trovarsi di fronte a una montagna molto difficile da scalare. Soprattutto se la prima tappa prevede la sosta a Napoli e nel momento peggiore della storia recente del Palermo. I rosanero perdono pezzi, sia a causa del mercato che per infortuni e squalifiche. A centrocampo, ad esempio, Lopez non potrà contare su Gazzi perché squalificato e su Hiljemark che ha lasciato la Sicilia. Problemi anche in attacco con Quaison, pure lui a rischio cessione, che lotta contro problemi fisici e Diamanti messo ko dall’influenza.

Quando e come vedere Napoli Palermo live in streaming

Le ore che separano dall’inizio della partita iniziano ad essere sempre di meno e i tifosi non riescono a tenere a bada la curiosità di ricercare anche sul web quando e come vedere Napoli Palermo live in streaming. Alcuni siti web trasmetteranno la partita in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Quelli che vi segnaliamo sono Czech TV, Rtl, Orf, Sky Deutschland Sky Austria, La2. Le alternative scelte da chi ha un abbonamento sono Sky Go e Mediaset Play, mentre chi un abbonamento non ce l’ha può approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers stranieri che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.