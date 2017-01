Pensioni ultime notizie Ape Social, Ape Volontaria, Quota 41, Opzione Donne differenti requisiti, categorie migliorabili

Probabilmente, dopo la sentenza dell’Alta Corte, il voto sarà anticipato al prossimo mese di giugno, con scioglimento delle Aule entro la metà del mese di aprile, meno probabile l’ipotesi di anticipare il voto, come richiesto da alcuni schieramenti politici, subito ad apri, e in vista delle prossime elezioni sembra sia già partita una campagna elettorale che al momento sembra si stia giocando sul terreno delle novità per le pensioni. Ma c’era da aspettarselo: le ultime notizie, infatti, non fanno che confermare una situazione che avevamo già anticipato, del resto, proprio le novità per le pensioni rappresentano il tema migliore per riconquistare fiducia, consensi e voti.

Requisiti per Ape social, volontaria e quota 41

Ape volontaria, social e quota 41 da quest’anno consentiranno ai lavoratori di andare in pensione prima dei 66 anni e sette mesi oggi richiesti, si tratta di una possibilità che, come confermano le ultime notizie, vale per i nati dal 1951, che possono chiedere l’anticipo di uscita dalla propria occupazione fino a 63 anni e con 20 anni di contributi, accettando una penalità sulla pensione finale per la restituzione dell’anticipo percepito agli istituti di credito, che vi applicheranno anche dei tassi, e che dovrà avvenire in 20 anni. Ancora incerta l’entità dei tassi di interesse che verranno calcolati ma che, stando alle ultime notizie, dovrebbero essere compresi tra il 4,5 e il 4,7%, a meno di aumenti dell’ultimo minuto. A questo anticipo si legherà la stipulazione di una polizza assicurativa di copertura in caso di premorienza del lavoratore pensionato.

Questi costi si azzerano per l’Ape social, cui è collegata la quota 41, destinata però solo alle persone considerate svantaggiate. Rientrano in queste categorie di persone e possono richiedere ape social e quota 41:

coloro che sono rimasti senza occupazione, abbiano esaurito tutti i sussidi di disoccupazione da almeno tre mesi e abbiano maturati 30 anni di contributi; coloro che sono malati gravi e che abbiano maturato 30 anni di contributi; coloro che sono invalidi, con una percentuale superiore al 74 % e abbiano maturato 30 anni di contributi; coloro che sono impiegati in occupazioni faticose, solo in alcune professioni, e che abbiano maturato almeno 36 anni di contributi, di cui almeno 6 continuativi.

Le professioni considerate faticose i cui impiegati possono richiedere ape social e quota 41 sono le seguenti:

infermiere ed ostetriche; facchini; addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; maestre d’asilo nido ed educatori di asilo; lavoratori del settore delle costruzioni; addetti alla lavorazione dell’amianto; macchinisti e personale viaggiante ferroviario; autisti di mezzi pesanti e camion; lavoratori addetti all’estrazione e alla lavorazione dell’amianto; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce.

Requisiti per la pensione con Opzione Donna

Requisiti decisamente diversi sono quelli richiesti dal meccanismo dell’opzione donna: non in pensione prima a 63 anni al massimo, ma a

57 anni di età con 35 anni di contributi per le lavoratrici statali; 58 anni di età e 35 anni di contributi per le lavoratrici private e autonome; con calcolo della pensione finale esclusivamente con sistema contributivo, accettando penalità fino ad un massimo del 30% dell’importo.

Requisiti e categorie migliorabili e possibili ulteriori novità

In vista del voto e dopo diverse discussioni, proprio in riferimento a queste novità per le pensioni appena riportate, potrebbero arrivare ulteriori miglioramenti come i seguenti: