Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 decisiva risposta mercoledì 1 Febbraio

La Comunità ha chiesto all'Italia una manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro altrimenti si prospetterebbe il rischio del'apertura di una nuova procedura di infrazione: il motivo, stando a quanto confermano le ultime notizie, sarebbe quello del mancato rispetto degli impegni presi sulla riduzione del debito. Ed entro mercoledì primo febbraio si attende la risposta decisiva a tale richiesta da parte del ministro dell'Economia italiano che, secondo quanto riportano le ultime notizie, dovrebbe appellarsi alle circostanze eccezionali che non hanno permesso al nostro Paese di centrare gli obiettivi programmati con la comunità, senza dimenticare poi le vicende politiche e la caduta dell'esecutivo che hanno creato non poco caso, destabilizzando fortemente.

Le conseguenze della risposta italiana alla Comunità e rischi possibili

In realtà, le correzioni chieste dalla Comunità, da un punto di vista tecnico, secondo quanto riportano le ultime notizie, si potrebbero tranquillamente fare, definendo provvedimenti strutturali da sviluppare insieme al prossimo iter economico e con eventuali anticipi al 2017 di misure in programma per il prossimo anno, ma l'ostacolo da superare sarebbe puramente politico, perchè rivedendo le misure previste si rischierebbe di vanificare gli impegni del precedente esecutivo nei confronti del quale quello attuale ha deciso di porsi in posizione di continuità. E’ possibile che non rispondendo in maniera adeguata alla Comunità e mostrando ancora grandi difficoltà economiche, l’Italia possa essere commissariata, procedura che potrebbe anche bloccare le politiche sociali e potrebbe portare alla fine dell’operazione di Qe sostenuta dal presidente della Bce per sostenere l’economia e la sua potenziale ripresa, coinvolgendo anche quei provvedimenti avviati per un nuovo sviluppo, comprese le novità per le pensioni. In questo caso, però, la ripresa sarebbe sostenuta da un rilancio dell’occupazione, strettamente collegato a novità per le pensioni che siano però di più grande portata rispetto alle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e possano permettere di riavviare il turn over a lavoro con impiego dei più giovani, contribuendo a dare nuova spinta alla produttività, all’occupazione e ai consumi, e di conseguenza all’economia in generale. E queste novità per le pensioni sarebbero:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti indipendentemente dall’età anagrafica e senza penalità; assegno universale per tutti coloro che in tarda età perdono la propria occupazione e sono ancora lontani dai requisiti pensionistici necessari.

Il rischio commissariamento, la Troika e possibile impatto su novità per le pensioni

Il rischio commissariamento del nostro Paese potrebbe portare al via della cosiddetta Troika, sistema finanziario ed economico europeo controllato costituito da rappresentanti della Commissione europea, della Banca centrale europea e del Fondo monetario internazionale, che garantirebbe aiuti dal fondo salva-stati per scongiurare il rischio di insolvenza sovrana dello Stato, in cambio di politiche di austerità, con tagli alla spesa pubblica, misure di drastica riduzione della corruzione e dell’evasione fiscale, taglio del cuneo fiscale e provvedimento per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. La Troika avrebbe un impatto decisamente negativo sulle novità per le pensioni, perchè porterebbe un ulteriore irrigidimento previdenziale e novità per le pensioni peggiorative, nonostante il nostro sistema previdenziale italiano sia già il più rigido d’Europa e le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 inserite nel nuovo testo unico non rappresentano novità ufficiali per le pensioni positive per tutti, considerando che vengono considerate più come misure indennitarie.