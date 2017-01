Isee 2017 università: come funziona, calcolo e requisiti

Per avere agevolazioni de detrazioni fiscali sul pagamento delle tasse univeersitarie, le famiglie meno abbienti possono presentare il modello Isee, Indicatore della Situazione Economia Equivalente che permette di accede a prestazioni sociali agevolate, Università, per avere riduzioni sulle tasse universitarie e accedere ad altre agevolazioni per il diritto allo studio.

Modello Isee Università per studenti a carico e non a carico

Per il calcolo dell'Isee Università, lo studente risulta a carico dei genitori anche se ha la residenza diversa da quella del nucleo familiare, per cui nel calcolo Isee bisognerà considerare anche i componenti del nucleo dei genitori dello studente e i loro relativi redditi e patrimoni. Uno studente non è, invece, considerato a carico se al momento della domanda di iscrizione al corso di laurea ha la residenza da almeno due anni al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine e in un alloggio che non appartiene a nessun membro della sua famiglia di origine e ha un’adeguata capacità di reddito.

Documenti necessari per compilazione Isee università

I documenti necessari per la compilazione della domanda per l’Isee Università 2017 da presentare al Caf o inviare all’Inps sono:

estratto conto (saldo contabile) di depositi e conti correnti bancari e postali e giacenza media; titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito; buoni fruttiferi e assimilati; depositi e conti correnti bancari e postali; azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentati; dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare (denominazione banca o intermediario, codice ABI); dati relativi a tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili posseduti come da visura catastale; capitale residuo del mutuo per l’acquisto o costruzione degli immobili; contratti di assicurazione mista sulla vita;

I documenti dovranno essere relativi a tutti i componenti del nucleo familiare ma sarà importante specificare, al Caf o al commercialista, che il modello Isee 2017 richiesto dovrà essere valido ai fini delle prestazioni di diritto allo studio universitario. Per il modello Isee Università è possibile compilare la Dsu (Dichiarazione unica sostitutiva) e richiedere il modello Isee direttamente online se si possiedono tutti i documenti necessari. E’ bene sapere che ogni università ha una propria scadenza di presentazione del modello Isee, per cui è sempre bene informarsi in modo da presentare il modello in tempo.

Calcolo Isee 2017: regole

Da quest’anno il calcolo Isee non prevede più l’autocertificazione: ogni dato utile sarà rintracciato attraverso l’incrocio delle informazioni relative ad ogni contribuente presenti nella banca dati Inps, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Anagrafe tributaria. Per calcolare l’Isee Università bisogna rivolgersi ad un Caf, che rilascerà un apposito modulo compilato da presentare all'ateneo. Anche per quest'anno i limiti massimi degli indicatori Isee e Ispe sono, per il primo, di 23mila euro, e, per il secondo, di 50mila euro.

ISEE 2017: calcolo e compilazione passo passo. Il modello ISEE è un ottimo strumento per ottenere benefici ed esonerei nei pagamenti per alcuni servizi pubblici come la mensa scolastica, il ticket, autotrasporti, università... ecco come compilarlo e quali documenti presentare per le detrazioni