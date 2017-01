Fifa 17 e Pes 2017: aggiornamenti calciomercato dlc questa settimana calciomercato. Ma già si possono scaricare, come fare

Già questa potrebbe essere la settimana dell'arrivo dei nuovi DLC ufficiali per Fifa 17 e Pes 2017, contenenti gli aggiornamenti agli ultimi trasferimenti di calciomercato e la correzione di bug, errori e problemi. In attesa di conferme, la giornata di venerdì 3 febbraio potrebbe esser quella decisiva. Non resta che attendere per sapere se le risposte degli esigenti utenti dei principali titoli di simulazione calcistica presenti sul mercato italiano arriveranno in tempi così ristretti rispetto alla chiusura del calciomercato, fissato per martedì 31 gennaio. In ogni caso, l'update delle squadre coinvolgerà sia l'esperienza di gioco si Xbox One e Xbox 360 e sia PlayStation 4 e PlayStation 3. Solo più in là dovrebbe essere coinvolta anche quella su PC.

Quali sono i principali cambiamenti in termini di calciomercato? Rimanendo nel campionato italiano, Rincon dal Genoa alla Juventus, Grenier dal Lione alla Roma, Pavoletti dal Genoa al Napoli, Gagliardini dall'Atalanta all'Inter, Deulofeu dall'Everton al Milan, Cristante dal Pescara all'Atalanta, Petkovic dal Trapani al Bologna, Miangue dall'Inter al Cagliari, Acosty dal Latina al Crotone, Thiam dal Paok all'Empoli, Saponara dall'Empoli alla Fiorentina, Taarabt dal Benfica al Genoa, Sunjic dallo Stoccarda al Palermo, Gilardino dall'Empoli al Pescara, Bereszynski dal Legia Varsavia alla Sampdoria, Aquilani dal Pescara al Sassuolo, Iturbe dalla Roma al Torino, Gnoukouri dall'Inter all'Udinese.

In ogni caso, se per Pes 2017 Konami ha messo a disposizione un primo update in attesa di quello definitivo, la comunità del web si è data molto da fare per Fifa 17 di Electronic Arts. Basta fare un giro sui principali forum di discussione o sui siti dedicati al popolare simulatore per vedere comparire un'ampia varietà di proposte tra mod e patch aggiuntive. Fino al 2 febbraio, la software house giapponese ha poi confermato il raddoppio dei punti esperienza per tutte le partite in modalità myClub di Pro evolution soccer 2017.

Di interessante c'è anche il programma per Fifa Ultimate Team Championship Series lanciato da Electronic Arts. Questi sono gli apputamenti ufficiali:

Season 1 Regional Finals: Parigi - 4 febbraio, Sydney - 11 febbraio, Miami - 18 febbraio Season 2 Regional Finals: Vancouver - 8 aprile, Singapore - 22 aprile, Madrid - 6 maggio Ultimate Team Championship Finals: Berlino - 20 maggio Fifa Interactive World Cup Grand Final: Londra - Agosto

Come argomentato da Brent Koning, FIFA Competitive Gaming Commissioner, dal lancio di Fifa 17, più di sei milioni di giocatori si sono sfidati nella FUT Champions e più di 2.000 giocatori hanno partecipato ai tornei di qualificazione. Adesso i top player mondiali possono dimostrare di essere i migliori.