Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il fallimento dei mille giorni appare chiaro

Ovunque si guardi oggi nel nostro Paese, impossibile non rendersi conto dei clamorosi errori commessi dal precedente esecutivo, in 1000 giorni, e che stanno portando risultati decisamente negativi. Si tratta di dati già noti che, però, con il passare del tempo tendono a peggiorare e le ultime notizie sulla condizione di vita della maggior parte degli italiani ne sono una conferma.

I fallimenti in merito alle novità per le pensioni

Partendo dalla questione pensioni, fino all'anno scorso non si è fatto niente, arrivando poi, con lo scorso iter economico, ad approvare una staffetta che non ha portato a nulla: come era stato ipotizzato e preannunciato, non si sono avuti i risultati sperati né tanto meno questo meccanismo ha contribuito a rilanciare l’occupazione giovanile. E si tratta di un errore che potrebbe ripetersi con le ultime novità per le pensioni inserite nel nuovo testo unico di mini pensione e quota 41, che rischiano di rivelarsi inutili, inefficaci e un ennesimo spreco di denaro. Si tratta, infatti, di misure che:

non vengono considerate vere e proprie novità per le pensioni, ma misure indennitarie, visto che non sono per tutti; possono essere richieste, stando alle ultime notizie, solo da rica 70mila persone , tra l’altro in costante diminuzione considerando i tanti paletti posti; che favoriscono unicamente gli istituti di credito.

Come già spiegato, queste novità di mini pensione e quota 41 potrebbero portare ad un aumento delle diseguaglianze sociali già esistenti, visto che si rivolgono solo a pochi e che, per quanto riguarda la mini pensione volontaria, prevedono penalità che non tutti accetterebbero. Si tratta, però, delle uniche novità per le pensioni possibili considerando il budget ristretto a disposizione, e anche questa decisione dipende da scelte sbagliare del precedente esecutivo.

Investimenti in misure occupazionali piuttosto che in novità per le pensioni

La nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo aveva l’obiettivo di rilanciare l’occupazione, soprattutto giovanile, ma dopo i primi mesi di boom e assunzioni stabili, è stato tutto discendente. Con il passare del tempo, infatti, sono tornate a calare le assunzioni a tempo indeterminato e, anzi, è aumentato l’uso dei voucher per il pagamento di prestazioni di lavoro occasionali, contribuendo ad accrescere la precarietà giovanile e gli ultimi numeri lo dimostrano:

sono sempre più i ragazzi che tornano a casa dai genitori perché non riescono a sostenere le spese di mantenimento di una casa con il loro solo stipendio, o che comunque chiedono aiuti economici ai genitori; la metà delle famiglie italiane (il 43,8%) non riesce ad arrivare a fine mese con il solo stipendio e spesso per farlo sono costrette ad attingere ai propri risparmi; sono sempre meno le persone che riescono ancora a mettere da parte risparmi; contrariamente a ciò che ci si aspettava cala l’occupazione giovanile e aumenta quella tra gli over 50.

E’ chiaro, dunque, come la strategia politica di investire miliardi di euro (sono stati ben 24 per la norma per l’occupazione) non sia stata la migliore, con gli stessi soldi si sarebbero potute introdurre novità per le pensioni importanti per tutti come quota 100 (che richiede circa 7 miliardi di euro) o quota 41 per tutti (che richiede circa 5 miliardi di euro), sempre rimandate perché troppo costose, insieme anche all’assegno universale (che richiederebbe secondo le stime 10 miliardi di euro). Con queste misure si sarebbero potute soddisfare le richieste di tutti, assicurando a tutti una possibilità di prepensionamento e un sostegno sociale. Ma nulla è stato fatto in tal senso in ben 100 giorni. E ad oggi mancano sia novità per le pensioni importanti sia l’assegno universale.

Ulteriori fallimenti dei 1000 giorni del precedente esecutivo

Le mancate novità per le pensioni e misure sociali al posto di norme occupazionali insoddisfacenti e che hanno solo comportato un grosso spreco di soldi sono solo i fallimenti più eclatanti del precedente esecutivo che abbiamo riportato, perché volendo allargare lo sguardo potremmo far riferimento anche a tantissimi altri obiettivi non centrati come: