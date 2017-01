Banche a rischio fallimento e Bail IN: Unicredit, Banca Vicenza e Veneto Banca. Nuovi allarmi banche meno sicure

Questo inizio 2017 si apre con i timori di Unicredit per il bail-in. E il tutto mentre domani i consigli di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca si incontreranno in vista di una fusione a cui dare un'accelerata a febbraio 2017. Di conseguenza rimane sempre alta l'attenzione sul mondo delle banche in Italia, su quelle considerate sicure e su quelle a rischio fallimento. A dimostrazione delle difficoltà e del periodo delicato attraversato dagli istituti di credito, ci sono le pesante cadute delle banche in Piazza Affari registrate nella giornata di ieri. Ad aver registrato le principali variazioni in termini percentuali sono state Ubi Banca, UniCredit, Bank of Ireland, Banco Bpm Barclays, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank, Banco Santander, Caixabank, Rbs, Mediobanca.

La posizione di Unicredit e il rischio bail-in

A preoccupare è soprattutto la la posizione di Unicredit, la cui perdita sale a 11,8 miliardi di euro. Nelle carte in vista dell'aumento si legge che Banca centrale europea vuole altre rettifiche, tra cui la quota in Atlante, che appesantiscono i conti preliminari 2016. Domani torna a riunirsi il consiglio di amministrazione sul prezzo delle nuove azioni. Il consorzio propone lo sconto del 35-36%: titoli a 10,5 euro circa. Provando a fare un passo indietro per inquadrare la situazione, lo scorso 13 dicembre a Londra l'amministratore delegato di Unicredit Jean Pierre Mustier ha varato un aumento di capitale da 13 miliardi di euro per arrivare a fine piano, nel 2019, a un patrimonio di vigilanza superiore al 12,5%. L'aumento di capitale, il maggiore mai varato da una banca italiana, è legato alla pulizia dei bilanci in particolare dai crediti in sofferenza.

In cantiere c'è la cessione di 17,7 miliardi di euro di non performing loans. Unicredit ha chiuso i conti preliminari del 2016 con una maxi-perdita da 11,8 miliardi di euro determinata da 13,2 miliardi di euro di svalutazioni, tra le quali la partecipazione in Atlante. E a fare discutere sono le recenti affermazioni del direttore generale della Banca d'Italia Salvatore Rossi a proposito di eventuali colpe della vigilanza nella situazione del credito italiano e rispetto allebanchea supporto delle quali lo Stato è dovuto intervenire. A suo dire le parti in gioco si sono accorti in ritardo che il gioco e le regole europee stavano cambiando "e in modo più politico che tecnico".

Banche sicure 2017: lista aggiornata

Stando alla più recente elaborazione sulle banche più sicure condotta dall'Università Bocconi di Milano per CorrierEconomia, semaforo verde per Mediolanum, Banco Popolare, Bper, Credem, Intesa Sanpaolo, Credito Valtellinese, Carige, Mediobanca, Banca Sella Holding, Bpm, Ubi Banca, Mps, Cariparma, Popolare Sondrio, Unicredit, Banco Desio e Brianza, Popolare Vicenza, Veneto Banca, Popolare di Bari, Deutsche Bank. E per chi opera online? L'ateneo meneghina indica Fineco, Mediolanum, Banca Ifis, B. Farmafactoring, Banca Generali, Fideuram, Ing Bank, Iwbank, Banca Sistema, Ibl.