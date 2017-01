Concorsi Pubblici Febbraio 2017: bandi Ata scuola, Polizia di Stato, Ufficiali Esercito. Quando date, iscrizione, requisiti

Quali sono i nuovi bandi di concorsi disponibili per il mese di febbraio 2017, cosa richiedono e per chi valgono. Vediamo di seguito i prossimi per cui si potrà presentare domanda.

Concorsi pubblici 2017: bandi per personale Ata scuola

Sarebbero oltre 10.000 le assunzioni previste per il personale ATA: è atteso per febbraio il nuovo bando di concorso per cuochi, bidelli, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici, addetti alle aziende agrari, infermieri, guardarobieri. Il bando di concorso includerà i 507 posti per i profili DSGA, assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per il personale sovrannumerario delle province. In particolare, per i collaboratori scolastici sono previsti 6.949 posti, seguiti dagli assistenti amministrativi (2.103), dagli assistenti tecnici (790) e dai DSGA (216), da 19 posti come infermiere, 49 come guardarobiere, 81 come addetti azienda agraria e 87 come cuochi. La presentazione della domanda dovrà essere effettuata presentando due modelli: il primo, modello D1, riguarderà tutti coloro che non sono ancora iscritti alle graduatorie ATA e dovrà essere presentato alla scuola della Provincia scelta dal candidato per svolgere il proprio servizio; il secondo, modello D2, sarà per tutti coloro che sono già iscritti e che vogliono confermare o aggiornare il proprio punteggio o il proprio profilo, rispetto al precedente triennio. I candidati saranno suddivisi in tre fasce:

la prima fascia include i candidati delle graduatorie provinciali permanenti, alle quali si accede solo dopo svolto almeno 24 mesi di servizio. Il bando di concorso per il personale ATA di prima fascia sarà rivolto ai lavoratori che hanno già prestato servizio all’interno delle scuole per almeno 24 mesi; la seconda, i candidati presenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; la terza fascia, per i candidati che hanno fatto domanda di inserimento a seguito del decreto ministeriale con validità triennale.

Concorsi pubblici 2017: bandi per personale Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 1400 posti di Vice Ispettore, con svolgimento di prove che si terranno dal 6 all’11 marzo 2017, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (L’Aquila), secondo il calendario in ordine alfabetico dalla lettera A. La prova prevederà lo svolgimento di un test di 80 domande, in 60 minuti, al test parteciperanno solo coloro che si sono presentati alla prima prova scritta. I requisiti per partecipare al concorso prevedono:

possesso della cittadinanza italiana e godimento dei diritto politici;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30; idoneità culturale, fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia; titolo di studio di scuola media dell’obbligo; non essere stati espulsi dalle Forze Armate; non aver riportato condanne per delitti colposi.



Per superare la prova d’esame bisognerà svolgere:

compilazione di un questionario con domande a risposte sintetiche o multiple su argomenti di cultura generale e sulle materie previste nei programmi delle scuole medie dell’obbligo; quesiti volti ad accertare la conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato al momento della compilazione del bando; quesiti per volti ad accertare le competenze informatiche del candidato.

Concorsi pubblici 2017: bandi per Ufficiali dell’Esercito

Il Ministero della Difesa ha bandito un nuovo concorso pubblico per 386 allievi di ufficiali dell'Esercito. Il bando scade il prossimo 9 febbraio e i concorsi per esami riguardano l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militari, navale e aeronautica; per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri. Per ulteriori informazioni basta consultare il sito del Ministero della Difesa.