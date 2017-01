Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Collina, Martina, Patriarca

Sono giorni piuttosto importanti e concitati per la definizione di nuove organizzazioni politiche, e non solo, all’indomani della sentenza dell’Alta Corte che tra confusioni e scontri potrebbe portare ad un voto anticipato e ad un conseguente rilancio di importanti questioni, come le novità per le pensioni. In atl senso qualcosa, stando alle ultime notizie, si starebbe nuovamente muovendo.

Le ultime posizioni di Collina e conseguenze per novità per le pensioni

Si parte con il decreto Milleproroghe, il cui iter di discussione sarebbe ripartito e che, come annunciato da Collina, uno dei suoi relatori, potrebbe arrivare a comprendere quei miglioramenti alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 presentati mesi fa dal Comitato ristretto per le pensioni, che si pensava sarebbero rientrati nel nuovo testo unico con il suo approdo a Palazzo Madama, ma poi messi da parte a causa del voto di fiducia dato all’indomani della sconfitta dell’ex premier alla consultazione pubblica di dicembre. I miglioramenti alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che potrebbero rientrare nel nuovo Milleproroghe sarebbero:

richiesta di un aumento dei tempi di malattia e non occupazione per la richiesta di mini pensione senza oneri e quota 41 ad essa collegata; richiesta di ampliamento della lista delle attività da considerare faticose, sempre per l’accesso alla mini pensione senza oneri; riduzione della percentuale di invalidità dal 75 al 60% per mini pensione senza oneri e quota 41, da estendere anche agli invalidi sul lavoro; riduzione degli anni contributivi da 36 a 35 per la richiesta di mini pensione senza oneri da parte di coloro che sono impiegati in occupazioni faticose, con la cancellazione del vincolo dei sei anni consecutivo per gli impiegati nel settore delle costruzioni.

Le ultime affermazioni del ministro Martina e conseguenze per novità per le pensioni

Insieme al decreto Milleproroghe, le ultime notizie confermano la ripresa delle discussioni anche del Fondo indigenza: ad occuparsene il Comitato ristretto per le pensioni e tra le misure che dovrebbe comprendere anche quella nuova forma di assegno universale annunciato dal ministro delle Politiche agricole Martina. In riferimento a quest’ultima novità di aiuto sociale, lo stesso ministro Martina avrebbe affermato di essere pronto a firmarne un decreto urgente per la sua introduzione. Pensato per le famiglie in condizioni di forte indigenza, senza occupazione e lontani dalla pensione, di un valore che dovrebbe essere compreso tra i 350 e i 450 euro, questa novità sembra anticipare l’assegno universale per tutti di cui si è sempre parlato, ma altrettanto sempre rimandato in questi ultimi mesi perché troppo costoso. Richiederebbe, infatti, circa 10 miliardi di euro, troppo rispetto al budget disponibile per l’Italia.

Le ultime posizioni di Patriarca e conseguenze per novità per le pensioni

Così come Milleproroghe e Fondo Indigenza, le ultime notizie confermano che continuano ad andare avanti, ed anche positivamente, le trattative per la chiusura degli accordi per i Dpcm che, stando alle ultime notizie, potrebbero essere anticipati dal primo marzo a metà febbraio, e che conterranno le regole ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. A confermare il buon andamento delle discussioni sui suddetti decreti attuativi, uno dei responsabili tecnici e consigliere economico da tempo impegnato per un buon esito delle discussioni in merito, Patriarca. L’attesa è per: