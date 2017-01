Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 Milleproroghe, DCPM, Fondo Indigenza ripresi gli iter

Mentre si discute di nuovi possibili tempi per andare al voto e i diversi schieramenti politici fremono per nuove riorganizzazioni interne, con possibili eventuali alleanze e coalizioni, le ultime notizie confermano la ripresa delle discussioni dei tre iter importanti di:

Fondo Indigenza; Milleproroghe; Dpcm

Fondo Indigenza e nuovo aiuto sociale che anticipa l’assegno universale

Riprendono le discussioni sul Fondo Indigenza, tra eventuali novità e possibile aumento della dote del fondo stesso, e si riparte dal Rei, nuova forma di reddito di inclusione tra le misure pronte a rientrare nel nuovo Fondo Indigenza che, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, dovrebbe essere erogato sotto forma di assegno mensile di importo compreso tra i 350 e i 450 euro, per nuclei familiari con un valore Isee inferiore ai 3mila euro. Si tratta di una nuova misura sociale che affiancherà i diversi bonus famiglia approvati per quest’anno, e per cui il ministro delle Politiche agricole si è già detto pronto a firmarne un decreto d’urgenza. Stando alle stime, i beneficiari del nuovo Rei dovrebbero essere circa 4,5 milioni di persone. Per il resto mancano ulteriori dettagli in merito, che si spera saranno chiariti proprio con le nuove discussioni del Fondo Indigenza, ma ciò che si sa è che si tratta di un provvedimenti che sembra anticipare l’introduzione dell’assegno universale per tutti in discussione negli ultimi mesi.

Milleproroghe e possibili novità per le pensioni

Riprendono anche le discussioni sul Milleproroghe che potrebbero contenere, stando alle ultime notizie, modifiche e miglioramenti delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 già proposti dal Comitato ristretto per le pensioni. L'accelerazione sul Milleproroghe deriva, stando alle ultime notizie, anche dall’esigenza di voler dare risposta immediata alle questioni più importanti che stanno diventando sempre più urgenti, da quella degli enti locali, al terremoto. I miglioramenti dovrebbero essere in discussione tra mercoledì e giovedì e poi bisognerà attenderne l’ammissibilità e i tempi della discussione.

Per quanto riguarda i miglioramenti alle novità per le pensioni di mini pensione e quota 4, sono:

ampliamento della lista delle attività da considerare faticose i cui lavoratori potranno beneficare dell’ape social senza costi; riduzione da 36 a 35 anni degli anni contributivi necessari per la mini pensione senza oneri di chi svolge occupazioni faticose e cancellazione del requisito dei sei anni consecutivi di svolgimento di tale occupazione per gli impiegati del settore delle costruzioni; aumento dei tempi di malattia e non occupazione e riduzione della percentuale di invalidità dal 75% al 60% per la mini pensione senza oneri e la quota 41 e di estensione del criterio di invalidità anche sul lavoro.

Trattative per definizione dei Dpcm sulle ultime novità per le pensioni

Continuano intanto le trattative con gli istituti di credito le polizze assicurative,c eh potrebbero implicare minori oneri, secondo le ultime notizie, per la definizione dei Dpcm che regoleranno il funzionamento ufficiale delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Come ci si aspettava, dovrebbero essere tre i dpcm attesi: