Concorso Ata 2017: quando e come fare domanda personale scuola concorso pubblica. Bando, requisiti, date, scadenze, punteggi

Il Ministero dell’Istruzione ha bandito concorsi pubblici per oltre 10.000 assunzioni del personale ATA: a febbraio si attende la pubblicazione del bando di concorso, che si dovrebbe tenere poi in estate, per

cuochi; bidelli; guardarobieri; collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici; addetti alle aziende agrari; infermieri.

Il bando di concorso includerà i 507 posti per i profili DSGA, assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per il personale sovrannumerario delle province. In particolare, per i collaboratori scolastici sono previsti 6.949 posti, seguiti dagli assistenti amministrativi (2.103), dagli assistenti tecnici (790) e dai DSGA (216), da 19 posti come infermiere, 49 come guardarobiere, 81 come addetti azienda agraria e 87 come cuochi.

Requisiti richiesti per terzo ciclo del Tfa

Per presentare domanda di acceso al terzo ciclo del Tfa, oltre ai titoli di studio (licenza media), sono richieste:

iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti (24 mesi- art 554 del D.lgs 297/1994); iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, negli elenchi provinciali ad esaurimento di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco Infermiere, Guardarobiere (DM 75/2001), negli elenchi provinciali ad esaurimento di addetto alle aziende agrarie (DM 35/2004); iscrizione nelle graduatorie d’istituto del precedente triennio; aver prestato servizio per almeno 30 giorni, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Modalità di presentazione della domanda per concorso 2017 Ata

La presentazione della domanda per il terzo ciclo del Tfa dovrà essere effettuata presentando due modelli: il primo, modello D1, riguarderà tutti coloro che non sono ancora iscritti alle graduatorie ATA e dovrà essere presentato alla scuola della Provincia scelta dal candidato per svolgere il proprio servizio; il secondo, modello D2, sarà per tutti coloro che sono già iscritti e che vogliono confermare o aggiornare il proprio punteggio o il proprio profilo, rispetto al precedente triennio. Il bando ha cadenza triennale si può presentare domanda se si è in possesso dei titoli di studio richiesti per i singoli profili. Chi, per esempio, è in possesso della nuova ECDL avrà un punteggio superiore, mentre ai fini della valutazione non valgono percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Per i primi il bando dovrebbe uscire entro settembre; per i secondi, il prossimo febbraio.

Graduatorie e suddivisione di Fasce per assunzioni

Per ogni profilo saranno definite graduatorie per gli incarichi a tempo determinato e le supplenze del personale ATA e graduatorie di istituto divise in 3 fasce che determineranno l’ordine in cui i candidati vengono convocati dalle scuole. I candidati saranno suddivisi in tre fasce: