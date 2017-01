Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Opzione Volontaria: domande e risposte più frequenti chi spetta, requisiti, calcolo

Nell’attesa dell’ufficialità dei Dpcm per la definizione delle regole di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di ape e quota 41, sono diverse le domande che i cittadini si pongono, tra le più frequenti quelle che riguardano requisiti e calcolo per avere l’ape soprattutto per le categorie di persone più svantaggiate, come disabili o disoccupati. La quota 41 collegata all’ape social è valida per le stesse categorie di persone svantaggiate e permette un’uscita anticipata a tutti coloro che sono entrati nel mondo occupazionale a 14-15 anni, a patto che entro il 19esimo anno di età abbiano, però, maturato almeno 12 mesi di contributi anche non continuativi.

A chi spetta l’Ape social: quali sono i requisiti e calcolo?

L’ape social, infatti, vale per coloro che sono rimasti senza occupazione, con 63 anni di età, 30 anni di contributi, e che abbiano esaurito tutti i sussidi di disoccupazione da almeno tre mesi; per malati gravi, con 63 anni di età e che abbiano maturato 30 anni di contributi; invalidi, con una percentuale superiore al 74%, che abbiano 63 anni di età e abbiano maturato 30 anni di contributi, e può essere richiesta anche dai parenti che li assistano da almeno sei mesi; e da coloro che sono impiegati in occupazioni faticose, che abbiano raggiunto 63 anni di età e maturato almeno 36 anni di contributi. Se i disoccupati per poter richiedere l’ape social devono essere senza occupazione da lungo tempo e aver terminato tutti i sussidi di disoccupazione da almeno tre mesi, sussidi come Napis o Asdi; per quanto riguarda gli invalidi, possono chiedere l’ape social, e relativa quota 41, solo coloro che abbiano una percentuale di invalidità dal 75% in poi e parenti che assistono parenti disabili di primo grado, come figli o genitori, o coniuge convivente, da almeno da sei prima della richiesta, a condizione di aver maturato i requisiti richiesti, cioè 63 anni di età e 30 anni di contributi. Coloro che richiedono di andare in pensione prima con l’ape social non subiranno alcuna decurtazione sulla pensione finale, proprio perché l’ape social a differenza di quella volontaria è a costo zero.

Ape social per impiegati in occupazioni faticose: quali sono i requisiti?

Tra le categorie di persone svantaggiate che hanno possibilità di richiedere l’ape social per lasciare anzitempo la propria occupazione, ci sono anche coloro che svolgono occupazioni faticose. I requisiti richiesti in questo caso prevedono 63 anni di età, 36 anni di contributi, di cui almeno 6 continuativi e che siano impiegati in particolari occupazioni considerati faticose, e l’essere impiegati in una delle seguenti attività:

addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; maestre ed educatori di asilo; infermiere ed ostetriche; facchini; lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni; macchinisti e personale viaggiante ferroviario; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; autisti di mezzi pesanti e camion; addetti alla lavorazione dell’amianto; lavoratori addetti all’estrazione e alla lavorazione dell’amianto.

Opzione volontaria: quali sono i requisiti richiesti e calcolo?

A differenza dell’ape social, quella volontaria permette di lasciare anzitempo la propria occupazione 63 anni piuttosto con almeno 20 anni di contributi, accettando un anticipo che dovrà essere restituito in 20 anni agli istituti di credito che lo erogheranno attraverso l’Istituto di Previdenza, calcolando i tassi di interesse, ancora definiti, che dovranno essere applicati, e relative polizze assicurative da stipulare in caso di premorienza del lavoratore prepensionato. E quanto pagheranno i lavoratori che decideranno di chiedere l’ape volontaria? Complessivamente, la decurtazione della rata di rimborso dovrebbe essere compresa tra il 4,5 e il 4,7%.