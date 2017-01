Assegni familiari, Assegni sociali, Bonus Isee 2017: differenze a chi spettano, come fare domanda, importo, durata, requisiti

Tra assegni familiari 2017, assegno sociale in sostituzione della pensione sociale e tutti i bonus legati al valore Isee, il 2017 sembra prospettarsi un anno ricco di grandi possibilità di sconti fiscali per alcune categorie di persone. Si tratta, infatti, di prestazioni assistenziali e sociali che non varranno per tutti ma esclusivamente per coloro che sono costretti a vivere in condizioni di indigenza.

Assegni familiari 2017: chi può richiederli e come fare domanda

Chi vive in condizioni economiche di grande difficoltà può richiedere l’assegno familiare, sostegno al reddito che può essere richiesto da particolari categorie di persone e che spetta per ogni familiare vivente a carico. Possono, in particolare, richiedere l’assegno familiare:

coloni; coltivatori diretti; mezzadri; titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, come artigiani, o commercianti.

Per ottenere l’assegno familiare, il nucleo del richiedente deve essere composto da:

richiedente, lavoratore dipendente o titolare di prestazioni previdenziali; coniuge, non separato; figli o equiparati, come figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio, nipoti minorenni a carico del nonno o bisnonno conviventi o non conviventi; figli legittimi o legittimati con meno di 18 anni; figli maggiorenni inabili senza limiti di età non coniugati; figli studenti o apprendisti dai 18 ai 21 anni compiuti, appartenenti a famiglie numerose con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni; fratelli e sorelle; nipoti del richiedente, minori o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori che non abbiano il diritto alla pensione per i superstiti e non siano coniugati.

Domanda per avere l’assegno familiare: come fare e importi previsti

La domanda per la richiesta dell’assegno familiare 2017 deve essere presentata all’Inps o direttamente accedendo al sito Inps, inserendo il proprio Pin ed entrando nel servizio di ‘Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito’; o rivolgendosi ad un caf o ad un patronato e presentando domanda online attraverso il servizio da essi offerti. Per quanto riguarda i limiti di reddito mensili da considerare per il 2017 sono di 706,82 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o alto familiare; e di 1236,94 per due genitori ed equiparati, e altri familiari. Gli importi aggiornati previsti dagli assegni familiari 2017 sono:

1,21 euro mensili per i piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati; 8,18 euro mensili per coltivatori diretti, coloni, mezzadri per figli ed equiparati; 10,21 euro mensili per pensionati iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi

Assegni sociali 2017: chi può richiederli e come fare domanda

L'assegno sociale 2017, che sostituisce la pensione sociale, è una prestazione erogata dall’Inps a tutti coloro che maturati i requisiti pensionistici non hanno versato i contributi previdenziali o lo hanno fatto in maniera insufficiente. L’assegno sociale viene erogato se:

il richiedente ha un determinato reddito che varia a seconda che sia sposato o meno e che, ogni anno a gennaio, l'Inps provvede a comunicare pubblicamente, e in base ai requisiti anagrafici; non prevede trattenute Irpef; viene concesso sempre in via provvisoria fino a quando l'istituto non verifica annualmente il possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza del cittadino richiedente; non è reversibile a favori degli eredi in caso di decesso del titolare; si perde nel caso in cui si lasci l'Italia per sempre o si sospende nel caso di soggiorno all'estero di durata superiore ai 30 giorni.

L'assegno sociale 2017 spetta:

a tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, da almeno 10 anni; a coloro che hanno compiuto 65 anni e 7 mesi; a tutti i cittadini sprovvisti di reddito, che cioè hanno redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Per l'assegno sociale limite reddito è pari a 5.824 euro l'anno, cioè 11.649,82 se coniugato, e domanda per averlo deve essere inviata in via telematica all'Inps o tramite caf, patronati e intermediari dell’Istituto. Una volta inviata la domanda e verificati i requisiti dall’Inps, l’assegno sociale sarà erogato dallo stesso Istituto di Previdenza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

Bonus Isee 2017: quali sono le detrazioni e le agevolazioni previste

Insieme agli assegni familiari, sono diversi i bonus e le agevolazioni fiscali legate al valore Isee dei nuclei familiari. Ma quali sono i bonus Isee 2017? I bonus legati al basso valore Isee sono diversi e comprendono assegni familiari, come già detto, ma anche

assegno di maternità 2017, la cui domanda va presentata in via telematica all'Inps entro 6 mesi dalla nascita del bambino o in caso di adozione o affidamento, dalla data di ingresso del minore in famiglia; bonus bebè 2017; bonus asilo nido 2017; bonus acquisti famiglie; borse di studio e riduzioni delle tasse universitarie e del diritto allo studio; bonus sull’acquisto di libri; servizi socio-sanitari presso l'abitazione e domicilio; sconti sulle bollette di telefono, luce, gas, acqua con il bonus luce e gas 2017; sconti sul Canone Rai 2017; nuovo Sia reddito inclusione sociale 2017; carta acquisti 2017 per cittadini sopra i 65 anni e bimbi sotto i 3 anni. detrazioni sulle spese d’affitto di un immobile adibito ad abitazione principale.

ISEE 2017: calcolo e compilazione passo passo. Il modello ISEE è un ottimo strumento per ottenere benefici ed esonerei nei pagamenti per alcuni servizi pubblici come la mensa scolastica, il ticket, autotrasporti, università... ecco come compilarlo e quali documenti presentare per le detrazioni