Concorsi pubblici Febbraio 2017 e offerte di Lavoro questa settimana (1-5 Febbraio): lista aggiornata

Sono diversi i concorsi pubblici disponibili per questo mese di febbraio 2017 così come diverse sono le offerte di lavoro tra cui scegliere. Vediamo di seguito le ultime proposte.

Concorso pubblico febbraio 2017 per la Marina Militare

E’ possibile inoltrare ancora fino a domani 2 febbraio la propria candidatura per partecipare al nuovo concorso pubblico 2017 indetto dalla Marina Militare. Sono complessivamente 21 i ruoli aperti per questo concorso così ripartiti: 3 Sottotenenti di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, 9 Sottotenenti di vascello del Corpo delle capitanerie di porto, e 9 Sottotenenti di vascello del Corpo del genio della Marina. In requisiti per partecipare al questo concorso sono:

possesso di titoli di studio come LMG/01 classe delle lauree magistrali in giurisprudenza; specialità infrastrutturale, LM-4 classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 classe delle lauree magistrali in ingegneria civile, LM-24 classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza, LM-35 classe delle lauree magistrali in ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e possesso dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di architetto; o pianificatore territoriale; o ingegnere civile; o ingegnere ambientale; LM-41 classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia e possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo; età inferiore a 32 anni di età se non appartenenti alle predette categorie; età inferiore al 34esimo anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell’Arma dei carabinieri; età inferiore al 40esimo anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina militare o dell’Aeronautica militare che hanno completato un anno di servizio in tale posizione o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento.

Offerte di lavoro febbraio 2017: posizione aperte Apple

Apple è ancora alla ricerca di nuovo personale in tutto il territorio italiano dove ci sono gli Apple Store. Le posizioni richieste sono: Apple Store Leader Program, Business Leader, Business Manager, Specialista Business, Creative, Esperto, Genius, Specialista magazzino, Manager, Market Leader, Solution Engineer, Specialista, Store Leader, Specialista Assistenza e Senior Manager. Per candidarsi bisogna entrare sul sito web Apple dedicato alle offerte di lavoro, scegliere la posizione che interessa ed effettuare il Login con Apple ID per accedere all’area da dove inviare il curriculum. ricerca profili professionali Laureati in Ingegneria Civile, da immettere nei criteri di Building Management presso la sede di #Lavoro di Napoli in Campania.

Offerte di lavoro febbraio 2017: figure per supermercati

Tra le offerte di lavoro al momento disponibili, si cerca nuovo personale da impiegare in supermercati per diversi punti vendita in zona Roma Fiumicino/Aurelio- Boccea/Massimina. Le figure ricercate sono di addetti al reparto pescheria; reparto macelleria; addetti alle casse; magazzinieri; scaffalasti. Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum con foto all’indirizzo personalejob@libero.it indicando nell’oggetto ‘Supermercati Massimina’.

I candidati devono: