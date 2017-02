Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 ritorna problema banche da Unicredit, Banca Vicenza, Veneto Banca

Un aumento di capitale da 13 miliardi di euro per Unicredit e di tre miliardi di euro per la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: dovrebbero essere queste le soluzioni per evitare che le tre banche falliscano con conseguente bail in che si ripercuoterebbe sugli azionisti. Si tratta di interventi che rischiano di avere ripercussioni non solo sul sistema economico-finanziario del nostro Paese, ma anche su quelle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che dovrebbero essere finanziate proprio dagli istituti di credito. Gli aumenti di capitale appena riportati vanno ad aggiungersi al piano, già approvato, di 20 miliardi di euro per Mps, piano di salvataggio che ha sottratto un importante budget che avrebbe potuto essere investito in altri provvedimenti e che sommato ai nuovi soprattutto in vista di una possibile apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese da parte della Comunità e commissariamento, bloccherà tutto.

Situazione Unicredit e attesi sviluppi

E’ intanto attesa per domani dalla Fondazione Cariverona, che gli organi dell’esecutivo, la decisione finale sulle modalità di adesione all'aumento di capitale da 13 miliardi di euro di Unicredit. Stando alle ultime notizie, l'aumento di capitale dovrebbe partire lunedì 6 febbraio per concludersi il 24 febbraio, con uno sconto del 35% sul terp e un prezzo nel range 10-11 euro per azione, mentre a Piazza Affari il titolo Unicredit risulta particolarmente volatile all'indomani dell'anticipazione sui conti 2016. Alla luce di queste ultime notizie, se da una parte gli analisti di Goldman Sachs ritengono che il piano di Unicredit sia positivo per i creditori nel lungo termine, dall'altra ne sottolineano i contestuali rischi, consigliando agli investitori di rivolgersi a banche che vantano situazioni patrimoniali forti, come Intesa Sanpaolo, o Ubs o Credit Suisse.

Piano di fusione Banca Vicenza-Veneto Banca

Intanto è all'esame della Bce l'ipotesi di fusione tra Banco Popolare di Vicenza e Veneto Banca: il piano di fusione si basa, appunto, sulla fusione tra le due banche, sulla vendita dei non performing loan e sulla ricapitalizzazione e, dopo il confronto con la Bce sul piano, il prossimo cda di Bpvi è convocato per il 9 febbraio sui conti preliminari dell'esercizio, e si prevede di approvare il piano industriale sul rilancio delle due banche il prossimo 21 febbraio. Intanto, stando alle ultime notizie, il numero uno di Popolare di Vicenza ha illustrato il piano al consiglio di amministrazione, che si baserebbe su fusione con Veneto Banca, vendita degli Npl e rafforzamento patrimoniale. Ancora una volta, dunque, l’impegno è rivolto agli istituti di credito, cui continua ad essere data grande priorità per la sostenibilità del nostro sistema economico, ma dalle decisioni su come affrontare i nuovi problemi dipenderanno anche decisioni su altre questioni importanti, come