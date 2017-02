Offerte Febbraio 2017 cellulari Wind, 3 Italia, Vodafone, Tim. Tariffe, prezzi, sconti, promozioni migliori. Confronto

Continuano a essere tante le novità in questo mese di febbraio da parte degli operatori telefonici Wind, 3 Italia, Vodafone e Tim, che continuano a proporre tariffe, prezzi, sconti e promozioni differenti. Alla base di ogni confronto occorre fare una distinzione di base tra tariffe ricaricabili e tariffe in abbonamento, tenendo sempre presente come in occasione di eventi speciali, San Valentino, ad esempio, sono aggiunte nuovo proposte, così come si rinnovano le offerte per chi intende lasciare un operatore per passare da un altro. Infine, occorre considerare l'aggiunta di ulteriori sconti e promozioni se si affianca l'acquisto di un cellulare.

Wind

Le principali tariffe che Wind propone in questo mese di febbraio 2017 ruotano attorno al ventaglio delle All Inclusive. Più esattamente, il panorama delle offerte passa da

All Digital: 500 minuti di conversazione e 5 GB di traffico web a 15 euro ogni 28 giorni; All Inclusive: 500 minuti di conversazione, 500 SMS, 2 GB di traffico web a 12 euro ogni 28 giorni; Noi Tutti: 400 minuti di conversazione a 7 euro ogni 28 giorni; Noi Tutti 1000: 1000 minuti di conversazione a 9€ euro ogni 28 giorni.

3 Italia

Anche l'operatore telefonico 3 Italia non si tira indietro dal proporre nuove proposte nel mese di febbraio. In questo caso, la linea a cui fare riferimento è All-In. Ecco allora

All-In 400: 400 minuti di conversazione, 400 SMS e 4 GB di traffico web a 5 euro al mese; All-In Unlimited: minuti di conversazione illimitati, 400 SMS, 8 GB di traffico web a 10 euro al mese; All-In Vip: minuti di conversazione illimitati, 300 SMS, 30 GB di traffico web a 15 euro al mese.

A queste tariffe si aggiungono

All-In 400 Smart: 400 minuti di conversazione, 400 SMS, 4 GB di traffico web a 5 euro al mese e smartphone incluso a partire da 2 euro; All-In Unlimited Smart: minuti di conversazione illimitati, 400 SMS e 8 GB di traffico web a 10 euro al mese e smartphone incluso da 1 euro; All-In Vip Smart: minuti di conversazione illimitati, 300 SMS, 30 GB di traffico web a 15 euro con addebito su carta o 20 euro su credito residuo al mese.

Vodafone

La prima coppia di tariffe per cellulari di Vodafone passa necessariamente da Red ovvero

Red Start: minuti di conversazione ed SMS illimitati, 4 GB di traffico web a 29 euro ogni 28 giorni; Red Maxi: minuti di conversazione ed SMS illimitati, 8 GB di traffico web a 39 euro 28 giorni.

Poi c'è la triplice possibilità per ricaricabili:

Vodafone Start: 400 minuti di conversazione, 100 SMS, 100 MB di traffico web a 10 euro ogni 28 giorni; Vodafone Digital: 400 minuti di conversazione, 100 SMS, 2 GB di traffico web a 15 euro ogni 28 giorni; Vodafone Super: 400 minuti di conversazione, 100 SMS, 3 GB di traffico web e musica in streaming illimitata a 18 euro ogni 28 giorni.

Tim

Infine, l'operatore telefonico Tim mette in vetrina la varietà delle proposte TIM Special: