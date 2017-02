Legge 104/92 nel 2017: tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali. Lista completa

La Legge 104 detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata e regola alcune prestazioni agevolate e permessi, congedi, assegni di invalidità, pensione di inabilità e anticipata e sgravi fiscali. Possono beneficiare dalla legge 104/1992 solo persone affette da un grave handicap, come minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, in situazioni stabilizzate o progressive, che causano difficoltà di apprendimento e di integrazione. Ma possono godere delle agevolazioni previste dalla suddetta legge, insieme ai disabili interessati, anche familiari conviventi. In particolare, per quanto riguarda i familiari delle persone handicappate:

è previsto il coinvolgimento dei familiari stessi nei programmi di cura e riabilitazione della persona con handicap; il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con handicap, o coniuge, o parente di persona handicappata ha diritto ad appositi permessi retribuiti; per i familiari degli handicappati sono previste misure di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico.

Accertamento necessario dello stato di handicap per la legge 104

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, devono essere effettuati dalle unità sanitarie locali mediante specifiche commissioni mediche che sono composte da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali, e da un medico Inps, novità della Legge 104. La commissione medica deve pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Per avere poi il riconoscimento dell'handicap, bisogna:

presentare in via telematica la domanda all'Inps per via telematica; far compila il certificato introduttivo da medico che dovrà poi trasmetterlo all'Inps; presentare all'Inps domanda e certificato medico, da parte del cittadini, o via web, o rivolgendosi a caf, patronati sindacali o associazioni di categoria.

Lista delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 104.

Una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap, si può beneficiare delle diverse le agevolazioni fiscali previste dalla legge 104 che comprendono:

scelta della sede di lavoro; rifiuto al trasferimento; rifiuto al lavoro notturno; permessi di 3 giorni al mese o per 2 ore al giorno; congedi straordinari che può durare al massimo 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa; acquisto dell'auto, per cui è prevista una detrazione Irpef del 19% fino a 18.075,99 euro e Iva al 4% sul costo di acquisto; assistenza e spese mediche; detrazione e Iva agevolata sull'acquisto di pc, tablet e telefoni; detrazione del 50% sulle spese di lavori per l'abbattimento di barriere architettoniche.

Legge 104 e diritto all’istruzione

Con particolare riferimento al diritto all’istruzione la legge 104 stabilisce che: