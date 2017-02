Offerte Volantini Mediaworld, Euronics, Trony, Expert: migliori sconti prima settimana di Febbraio 2017 e fine Gennaio

Nuove offerte da parte di Mediaworld, Euronics, Trony, Expert con i rispettivi volantini delle promozioni su smartphone, tablet, notebook, laptop, TV, console da salotto, relativo a questo inizio del mese di febbraio 2017, ma in molti casi iniziati già alla fine di gennaio.

Mediaworld

Con Mediaworld non poteva mancare l'iPhone 7 da 32 GB a 749 euro, ma anche l'iPhone SE a 499 euro. In entrambi i casi e ricordando come siano acquistabili le varianti con colori differenti e vari tagli di memoria, è applicabile la vendita a rate (sempre 25 di pari importo). Nel volantino Mediaworld ci sono anche l'iPad Pro da 9,7 pollici (Wi-Fi + cellular) a 749 euro, il MacBook Pro Retina da 13 pollici a 1.299 euro e le cuffie Beats, partner commerciale della mela morsicata, a 249 euro. Tra i cellulari ecco il Samsung Galaxy S6 a 369 euro, il Samsung Galaxy A5 2016 a 279,99 euro, il Samsung Galaxy J5 2016 a 289,99 euro, il Lenovo K6 Note a 229,99 euro, LG K6 a 129,99 euro. Da segnalare infine il TV Led 4K HDR da 43 pollici di Samsung (modello 43KU6400) a 459 euro.

Euronics

Le principali proposte di Euronics, che come al solito coinvolgono tutti i comparti, passano anche dagli smartphone. Più precisamente le offerte di maggio rilievo riguardano l'acquisto di Huawei P9 a 549 euro, Huawei P9 Lite a 279 euro, Huawei P9 Plus a 699 euro, Huawei P8 a 249,90 euro, Huawei P8 Lite a 179 euro, Huawei Y6 a 129,90 euro, Sony Xperia XA a 299 euro, Samsung Galaxy S7 a 599 euro, Samsung Galaxy J3 a 149 euro, LG Xpower a 189 euro, Wiko Ufeel a 169,99 euro, NGM E506 Plus a 99,90 euro. Naturalmente si tratta solo di una parte delle offerte, che si rinnovano e trovano nuova linfa anche sul sito web della catena di vendita di prodotti di elettronica di consumo. Non solo cellulari, considerando che Euronics propone in offerta anche il notebook Acer E5-573G-5679 a 479 euro.

Trony

Tra le più attive c'è Trony, come dimostrato dai tre tablet in offerta: il Galaxy Tab E a 159 euro, il Huawei MediaPad T2 a 259 euro e il Mediacom SmartPad i2 10 a 99,99 euro. Ecco poi il Samsung Galaxy S7 Edge a 699 euro, il Samsung Galaxy A5 a 279 euro, il Meizu U20 a 229 euro, il Samsung Galaxy J5 a 189 euro, l'NGM You Color P503 a 119,90 euro, il Wiko Lenny 3 a 99,90 euro, l'Alcatel Pop 4 a 99,99 euro. Tra i notebook in promozione evidenziamo quelli a firma Acer ovvero i modelli ES152, E5573G5679 e E5-573G-51J8, rispettivamente a 299, 499 e 599 euro. Con Trony, anche in questo mese di febbraio, è in vigore la promozione sull'acquisto immediato e versamento della prima rata solamente nel mese di giugno 2017.

Expert

Tra i prodotti in promozioni con Expert ci sono gli smartphone Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A5 2017, J5 2016, Huawei P8, Huawei P8 Lite 2017, Huawei P9, LG G5, LG K7, Asus Zenfone 3, a cui si aggiunge l'iPhone SE da 64 GB. Tra le pagine del volantino fanno bella mostra di sé anche il Microsoft Surface Pro 4 e il bundle che include Xbox One S da 500 GB con Minecraft e Forza Horizon 3 a 289 euro.