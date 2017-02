Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 più vicino commissariamento

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 22:01): Due possibili strade sono aperte per il commissariamento italiano che si stanno purtroppo sviluppando nelle ultime notizie e ultimissime. Il meno grave è quello anche che viene più evidenzxiato ovvero la richiesta di manovra e la sostanziale presa di tempo dell'Italia. Ma in realtà il problema più grave attraverso cui si arrivarebbe davvero al commissariamento è quello dei problemi legati agli istituti di credito. E con questo qualsiasi decisioni economica sarebbe sotto il controllo dell'Ue, novità per le pensioni comprese.

L'Italia risponde alla lettera della Comunità con la richiesta di misure correttive per un valore di 3,4 miliardi di euro, sostenendo di essere pronta ad una revisione dei conti e tagli delle spese ma nella piena convinzione di aver rispettato quanto previsto nel Patto di Stabilità e di non dover mette in atto nuove misure. Dalla Comunità, stando alle ultime notizie sulle prime indiscrezioni trapelate, non sembrano essere stati particolarmente soddisfatti della risposta italiana e sembra che decisivo potrebbe rivelarsi il vertice comunitario che si terrà domani a Malta.

Conseguenze della riposta italiana a Bruxelles

La risposta italiana alla comunità potrebbe avere conseguenze decisamente rischiose, portando il Paese verso un commissariamento, com'è stato paventato in queste ultime settimane. Potrebbe, infatti, scattare la procedura di infrazione per il mancato rispetto degli impegni sulla riduzione del debito, con conseguenze negative per tutta l'economia italiana, a causa del sistema di controllo finanziaria che verrebbe avviato nel nostro Paese e che porterebbe certamente peggioramenti anche per quelle novità per le pensioni, fondamentali nel nostro Paese per innescare un sistema di crescita economica, passando attraverso rilancio di occupazione giovanile, produttività e consumi. Si tratta di novità per le pensioni più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41 attualmente inserite nel nuovo testo unico, come

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza penalità; assegno universale per tutti.

I motivi della risposta italiana alla Comunità

All'indomani delle decine di miliardi di euro che la Comunità ha concesso all'Italia in questi ultimi due anni e della richiesta di misure aggiuntive per 3,4 miliardi, in vista di possibili elezioni anticipate, i diversi schieramenti politici non si sono dimostrati affatto favorevoli a nuove manovre: si sarebbe trattata di una posizione decisamente impopolare che on avrebbe certo giovato a nessuno in vista del voto. Certamente, però, neanche l’annunciato taglio delle spese avrebbe impatto positivo sulle novità per le pensioni, soprattutto all’indomani delle ultime dichiarazioni del ministro dell’Economia che avrebbe ipotizzato anche un blocco delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 ancora non attuate concretamente, da cui si potrebbero ricavare 700 milioni di euro di risparmi, lasciando però la misura di aumento delle pensioni inferiori. Del resto, lo stesso premier, di fronte alle varie ipotesi di taglio, già qualche giorno fa aveva assicurato che le pensioni più basse non sarebbero state toccate. Si potrebbe, dunque, prospettare, stando alle ultime e ultimissime notizie, un blocco delle novità per le pensioni in itinere, peggioramento che, potremmo dire, anche strettamente legato al rischio di fallimento degli istituti di credito italiani, Unicredit, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, per cui si stanno definendo nuovi piani di salvataggio miliardari, dopo quello già approvato da 20 miliardi per Mps, per evitare il rischio bail in, che, potrebbe coinvolgere ancora gli azionisti.