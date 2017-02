Partite streaming di calcio sabato, domenica a martedì Serie A 4-5-7 febbraio 2017

Signori e signore benvenuti alla ventitreesima puntata di questo spettacolo affascinante e intrigante che su chiama Serie A. Sabato, domenica e martedì 4-5-7 febbraio si rinnova dunque l’appuntamento sportivo più atteso da migliaia di tifosi ed appassionati di calcio. E Juventus Inter rappresenta un’occasione imperdibile per stare incollati davanti allo schermo della vostra televisione o del dispositivo mobile, smartphone, pc o tablet per chi sceglierà di vedere in streaming le partite.

Vedere in streaming le partite

Un’altra giornata di campionato è alle porte. E dopo la pazza domenica che ha visto cadere o incappare in passi falsi non preventivati le maggiori inseguitrici della Juventus, tranne l’Inter, la curiosità di vedere le partite anche in streaming sarà ancora più elevata. Come reagiranno Roma e Napoli alla sconfitta esterna contro la Sampdoria e al pareggio, che equivale comunque a un ko, degli azzurri in casa contro il Palermo? Interrogativi che potranno avere una risposta solo sul campo.

Ci sarà chi, ovviamente quelli che hanno sottoscritto un abbonamento, sceglierà la propria postazione ricavata nella tribuna del salotto di casa, per non perdersi lo spettacolo e chi, invece, per vari motivi, approfitterà dello streaming per tifare i colori della squadra del cuore. Questi ultimi potranno usufruire dei siti gratuiti e legali che ormai rappresentano un’alternativa valida alla televisione.

Tra quelli più sicuri e che con più probabilità trasmetteranno le partite segnaliamo Rtl, Orf, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech TV, La2. Ricordiamo che per gli abbonati restano in campo le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play che offrono anche la telecronaca in italiano. Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni.

Ecco il calendario completo della ventitreesima giornata di campionato.

Sabato 4 febbraio

Bologna Napoli (ore 20.45)

Domenica 5 febbraio

Milan Sampdoria (ore 12.30) Genoa Sassuolo (ore 15.00) Empoli Torino (ore 15.00) Chievo Udinese (ore 15.00) Pescara Lazio (ore 15.00) Atalanta Cagliari (ore 15.00) Palermo Crotone (ore 18.00) Juventus Inter (ore 20.45)

Martedì 7 febbraio

Roma Fiorentina (ore 20.45)

Serie A chi gioca sabato

La giornata di Serie A si apre all’insegna di Bologna Napoli che offre spunti interessanti. Si gioca sabato sera al Dall’Ara, un campo ostico per tutti e i ragazzi di Sarri sono chiamati al riscatto dopo il flop contro il Palermo in casa di domenica scorsa. Gli azzurri hanno sprecato la ghiotta occasione di portare a casa i tre punti che avrebbero consentito di agganciare la Roma al secondo posto e tenere a debita distanza l’Inter ora a sole tre lunghezze di distanza. Contro il Bologna di Donadoni non sarà facile, visto anche il precedente dello scorso anno quando i felsinei si imposero per tre reti a due.

Partite campionato domenica chi gioca

Tra le partite di campionato della domenica spicca Juventus Inter. Il derby d’Italia che arriva proprio nel momento cruciale della stagione. A Torino la Juventus ha la possibilità di chiudere nuovamente i giochi scudetto in caso di vittoria. I nerazzurri, sconfitti dalla Lazio in Coppa Italia, proseguendo la striscia di vittorie consecutive in campionato rientrerebbero alla grande non solo nella lotta per la Champions.

Insomma, lo Stadium sarà il teatro del primo snodo cruciale di questa stagione. Non potranno sbagliare, in ottica Europa League, Lazio, contro il Pescara in Abruzzo e Atalanta in casa contro il Cagliari che hanno la Fiorentina alle costole impegnata a Roma contro i giallorossi di Spalletti nel posticipo di martedì sera.

Tra chi gioca domenica il Milan dovrà superare lo scoglio Sampdoria mentre in chiave salvezza il Palermo ospiterà il Crotone. Chievo Udinese, Genoa Sassuolo ed Empoli Torino le altre partite della giornata.